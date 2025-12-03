　
大陸 大陸焦點 特派現場

員工誤將「1中藥」包進水餃毒死老闆　他傻眼：以為是黑胡椒粒

▲。（示意圖／Unsplash）

▲賀某誤將生烏粉加入餃子餡。（示意圖／Unsplash）

記者廖翊慈／綜合報導

新疆烏魯木齊一間推拿店去年冬至發生嚴重誤食中毒事件，一名老闆誤食含有劇毒烏頭鹼的餃子送醫不治，而相關責任歸屬近日隨二審裁定塵埃落定。法院最終判定老闆自身負主要責任，技師與到店坐診的醫師則須按比例承擔賠償。

據《紅星新聞》報導，推拿店鄧老闆平日將劇毒藥材「生烏」與雞精、黑胡椒等一般調料放在同一處存放。去年12月21日冬至，技師賀某在調製餃子餡時，誤將「生烏」粉末當作黑胡椒舀了四勺加入餡料，共包了約200個餃子。當日下午，鄧老闆與每週四固定來店坐診的醫師陳某抵達店內，三人共食了約90個餃子後，陸續出現不同程度的中毒症狀。

鄧老闆詢問調料後確認是烏頭鹼中毒，在陳某建議下三人喝了薑湯，但她隨後仍為上門顧客按摩約45分鐘，使毒性擴散更快，直至傍晚18時15分才撥打120送醫，隔日因搶救無效身亡。

醫師指出，烏頭鹼毒性極強，口服0.2毫克即可中毒，3至5毫克即可致命

▲家屬向法院要求，賀某應賠償80萬人民幣。（示意圖／視覺中國CFP）

▲家屬向法院要求，賀某應賠償80萬人民幣。（示意圖／視覺中國CFP）

事發後，鄧老闆家屬向法院求償80餘萬元（人民幣，下同，約台幣354萬元）。一審法院認為，鄧太太身為具醫學背景的推拿店經營者，未妥善管理劇毒藥材，且在確認中毒後未及時送醫、反而繼續勞動，延誤救治，對自己死亡後果負有重大過錯，應承擔70％責任。賀某在調餡時未盡注意義務，引發中毒事故，須承擔20％責任；陳某明知烏頭鹼劇毒，卻仍建議以薑湯處理、未促使立即就醫，對後果擴大有過錯，須承擔10％責任。

一審判決賀某需賠償鄧家245,629.37元（約台幣108萬元），陳某則須賠償122,814.69元（約台幣54萬元）。陳某不服上訴，但烏魯木齊市中級人民法院於11月28日裁定駁回上訴，維持原判，認定一審事實清楚、用法正確。

12/01 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

