陸多地放「雪假」學生嗨翻　新疆最猛連放9天...學校不規定作業

▲新疆部分地區和吉林推出「冰雪假期」，讓學生族群能放長假盡情享受。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸北方強降雪疊加冰雪旅遊政策，新疆、吉林等地近日陸續宣佈中小學放「雪假」，其中，新疆阿勒泰與烏魯木齊學生從12月1日起連休5天，加上週末最長可放到9天；吉林則面向全省義務教育學生安排一週「冰雪假期」，配套推出免票與滑雪優惠，且學校在假期期間不規定作業或課堂教學。

《央視新聞》報導，多地相繼官宣！新疆阿勒泰、烏魯木齊等地中小學生從12月1日起迎來連續5天的雪假，算上週末最長可連休9天。緊隨其後，吉林省面向全省義務教育學生，將12月3日至7日設立為「冰雪假期」。

吉林此次假期同步推出多項冰雪體驗優惠，全省171處冬季開放之A級景區與39處合規滑雪場、滑冰場皆向中小學生免票開放；學生每日可免費體驗3小時冰雪活動（含雪具），家長可享雪票與門票7折優惠，最高減300元（人民幣，下同）。官方更鼓勵企業員工帶薪休假陪伴子女，各校在假期期間不得安排任何課堂教學，也不得佈置書面作業。

新疆烏魯木齊方面，六大滑雪場宣佈對全疆中小學生免票，並推出雪具半價、聘請教練8折、公益教學兩場等優惠，同時舉辦冰雪風情節、運動會、非遺體驗等大型活動。阿勒泰則整合四大滑雪場、文旅場館與多家酒店，提供免雪票、雪具5折、教練8折、餐飲8.5折等專屬政策，並推出半價冬令營與公益滑雪課程。當地學生還可免費搭乘市區公交車，並參與文化館、博物館推出的「冰雪文化」主題活動。