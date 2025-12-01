　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸多地放「雪假」學生嗨翻　新疆最猛連放9天...學校不規定作業

▲大陸新疆部分地區和吉林推出「冰雪假期」，讓學生族群能放長假盡情享受。（圖／翻攝央視）

▲新疆部分地區和吉林推出「冰雪假期」，讓學生族群能放長假盡情享受。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸北方強降雪疊加冰雪旅遊政策，新疆、吉林等地近日陸續宣佈中小學放「雪假」，其中，新疆阿勒泰與烏魯木齊學生從12月1日起連休5天，加上週末最長可放到9天；吉林則面向全省義務教育學生安排一週「冰雪假期」，配套推出免票與滑雪優惠，且學校在假期期間不規定作業或課堂教學。

▲大陸新疆部分地區和吉林推出「冰雪假期」，讓學生族群能放長假盡情享受。（圖／翻攝央視）

《央視新聞》報導，多地相繼官宣！新疆阿勒泰、烏魯木齊等地中小學生從12月1日起迎來連續5天的雪假，算上週末最長可連休9天。緊隨其後，吉林省面向全省義務教育學生，將12月3日至7日設立為「冰雪假期」。

吉林此次假期同步推出多項冰雪體驗優惠，全省171處冬季開放之A級景區與39處合規滑雪場、滑冰場皆向中小學生免票開放；學生每日可免費體驗3小時冰雪活動（含雪具），家長可享雪票與門票7折優惠，最高減300元（人民幣，下同）。官方更鼓勵企業員工帶薪休假陪伴子女，各校在假期期間不得安排任何課堂教學，也不得佈置書面作業。

▲大陸新疆部分地區和吉林推出「冰雪假期」，讓學生族群能放長假盡情享受。（圖／翻攝央視）

新疆烏魯木齊方面，六大滑雪場宣佈對全疆中小學生免票，並推出雪具半價、聘請教練8折、公益教學兩場等優惠，同時舉辦冰雪風情節、運動會、非遺體驗等大型活動。阿勒泰則整合四大滑雪場、文旅場館與多家酒店，提供免雪票、雪具5折、教練8折、餐飲8.5折等專屬政策，並推出半價冬令營與公益滑雪課程。當地學生還可免費搭乘市區公交車，並參與文化館、博物館推出的「冰雪文化」主題活動。

11/29 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／朱學恒出獄了！暴瘦現身鞠躬
淡水大停水已恢復八成　侯友宜深表歉意：協調賠償機制、究責廠商
快訊／名模吞上億善款！羈押224天500萬交保　限制住居電子
狠砍夏天倫原因曝！刀手備齊兇器「從容投案」：被無故資遣才行兇
勞動基金進帳3006億破紀錄！新制勞工帳上賺4.3萬
快訊／退休校長登玉山　失聯4天找到了
長榮班機遇兩波劇烈亂流「餐盤全飛」　3空服員受傷送醫

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

冰雪假期學生長假滑雪優惠新疆吉林

阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書

阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書
周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

