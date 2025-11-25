支援光復救災逾200人返隊　饒慶鈴：感謝台東超人全力相挺

▲台東支援光復救災逾200人返隊。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

花蓮光復鄉9月底因馬太鞍溪堰塞湖溢流導致嚴重淹水，台東縣政府以「同島一命」精神迅速啟動跨局處支援，出動超過200名人力前往協助救災與重建。縣府25日舉辦「台東超人光榮歸隊」感恩餐會，縣長饒慶鈴向所有參與救災的夥伴致謝，並表達最高敬意。

災情發生後，台東縣政府第一時間整合消防局、義消、民間救難組織及各鄉鎮公所力量投入協助。消防與義消團隊與台灣國際緊急救難協會、台東縣水中運動訓練協會等單位共同進行搜救及撤離作業；環保局與各公所清潔隊則派出抓斗車、清溝車與灑水車協助清理環境。社會處與原民處社工協助災民需求調查與心理關懷，民政處替代役人力協助物資搬運與場域整理，展現團隊高度整合與支援效率。

縣府指出，此次救災由消防局、民政處、社會處、原民處、環保局，以及台東、卑南、大武、池上、關山、延平、金峰、鹿野、成功等九鄉鎮市公所共同投入，共計超過200名人員支援，並使用18輛車輛、7艘船艇、1台無人機及35件環保機具，全面支援光復鄉的救災與後續復原工作。

饒慶鈴表示，所有參與的夥伴在救災期間展現專業、默契與高度熱忱，代表台東最值得驕傲的力量。她強調，這次行動展現了花東之間緊密的情誼，也讓外界再次看見台東團隊的可靠與溫度，「感謝所有台東超人的配合與努力，有你們真好。」