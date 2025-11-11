　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日月潭魚虎數量大減「今年電撈僅900尾」　縣府曝可能有新魚王

▲▼ 。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲日月潭魚虎大減今年電撈僅900尾，縣府曝可能有新魚王。（圖／民眾提供）

記者趙蔡州／綜合報導

外來種「潭中惡霸」魚虎肆虐日月潭、威脅當地生態環境及原生魚種存續，南投縣政府2020年開始實施電撈移除魚虎幼體，最多曾一年移除超過3.5萬尾，沒想到今年至今只移除約900尾。縣府分析，可能是防治有效果，也懷疑與另一個新興外來種「皇冠三間」排擠了魚虎的生存空間，導致魚虎族群減少。

魚虎又稱小盾鱧，原產於蘇門答臘、泰國、馬來西亞、印度、越南、寮國和緬甸等東南亞國家，為掠食性魚類，體型巨大且食性凶猛，每年5、6月築巢交配，入夏後魚卵孵化繁衍，待幼魚出生後，會在雌魚和雄魚的保護下，結成「魚球」獵食，加上外來種在台灣沒有天敵，嚴重威脅台灣原生魚種存續。

[廣告]請繼續往下閱讀...

南投縣政府為了防治魚虎繼續破壞生態，2020年開始與清大團隊、漁民合作，在魚虎繁殖期電撈魚虎球，試圖抑制甚至降低魚虎在日月潭的族群，每年都移除數千至上萬尾，最多甚至一年移除超過3.5萬尾，然而從2024年開始電撈數量驟減，僅3439尾，今年初至今甚至只移除約900尾。

針對電撈魚虎數量減少，南投縣政府分析，今年魚虎開始藏匿在岸邊樹枝較多的隱蔽水域，導致電撈作業不易，進而影響電撈數量，不過今年也發現魚球明顯較往年少，可能是電撈幼魚，加上民間釣客協助捕捉成魚，確實讓魚虎族群數量降低，防治出現成效。

縣府也點出另一種可能，今年有釣客反映，在日月潭發現一個新興的強勢外來魚種「皇冠三間」，皇冠三間原產自南美洲，以小魚與大型無脊椎動物為食，連魚虎的幼魚也是食物之一，但是否因此導致魚虎族群減少，仍待觀察。縣府指出，皇冠三間目前數量不明，後續將進行監控並研議移除，避免其族群擴大。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 2 1192 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北市12里、新北市7區、4縣市今停班停課
「賭上台大大氣系招牌」預測颱風假翻車！學生會切割：勿過度連結

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

日月潭魚虎數量大減「今年電撈僅900尾」　縣府曝可能有新魚王

停白線出國9天「回來變紅線」！他愛車慘被拖吊氣炸：沒通知畫線

不斷更新／鳳凰登陸倒數！北部桃園獨放颱風假　全台6縣市停班課

鳳凰「路徑南修」穿尾時程表　暴風圈將罩南台！登陸4熱區曝

鳳凰強度略減仍兇猛！估高屏登陸「暴雨炸宜花」　最快今晨發陸警

銘傳大學宣布：台北、基河、桃園校區今停班停課！

北市「以里為單位」放颱風假　網友直呼荒謬：真有你的唉萬安

LIVE／鳳凰風速變慢了「轉向穿台路徑」曝　最快明天發陸警

鳳凰與2004年「百年冬颱」罕見路徑重疊！鄭明典：強度變化也很像

「賭上台大大氣系招牌」預測颱風假翻車！學生會切割：勿過度連結

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

柯基幼犬練習聽指令　哥在一旁偷打Pass幫忙

天竺鼠梳毛滿臉享受 爽到伸脖子還要繼續

日月潭魚虎數量大減「今年電撈僅900尾」　縣府曝可能有新魚王

停白線出國9天「回來變紅線」！他愛車慘被拖吊氣炸：沒通知畫線

不斷更新／鳳凰登陸倒數！北部桃園獨放颱風假　全台6縣市停班課

鳳凰「路徑南修」穿尾時程表　暴風圈將罩南台！登陸4熱區曝

鳳凰強度略減仍兇猛！估高屏登陸「暴雨炸宜花」　最快今晨發陸警

銘傳大學宣布：台北、基河、桃園校區今停班停課！

北市「以里為單位」放颱風假　網友直呼荒謬：真有你的唉萬安

LIVE／鳳凰風速變慢了「轉向穿台路徑」曝　最快明天發陸警

鳳凰與2004年「百年冬颱」罕見路徑重疊！鄭明典：強度變化也很像

「賭上台大大氣系招牌」預測颱風假翻車！學生會切割：勿過度連結

日月潭魚虎數量大減「今年電撈僅900尾」　縣府曝可能有新魚王

停白線出國9天「回來變紅線」！他愛車慘被拖吊氣炸：沒通知畫線

狂擦「萬能神藥」！40歲女全身冒紫紅斑紋　醫曝危險成分

印度新德里汽車爆炸至少8死、11傷　全國多地區宣布進入高度警戒

傳谷立言本周會鄭麗文　AIT：持續與各黨領袖對話

為嫁「小6歲高富帥」與父母互毆！她1個月後鞠躬道歉：男友出軌了

不斷更新／鳳凰登陸倒數！北部桃園獨放颱風假　全台6縣市停班課

鳳凰「路徑南修」穿尾時程表　暴風圈將罩南台！登陸4熱區曝

鳳凰強度略減仍兇猛！估高屏登陸「暴雨炸宜花」　最快今晨發陸警

新北耶誕城開箱！LINE FRIENDS馬戲團主燈　飄雪秀時間、亮點攻略

林志玲拆Labubu盲盒　抽到S「想送給朝思暮想的人」

生活熱門新聞

LIVE／鳳凰穿台路徑曝　最快明發陸警

桃園市明停班停課　張善政曝原因被灌爆

鳳凰路徑南修穿尾　暴風圈將罩南台

北市以里為單位放颱風假　網友直呼荒謬

更／鳳凰登陸倒數！全台停班課一覽

「賭上台大大氣系招牌」翻車了！學生會切割

快訊／12縣市明達停班課標準！雙北山區入列　雨量飆400毫米

賭上大氣系招牌「台北至少放2天颱風假」

鳳凰與2004年「百年冬颱」罕見路徑重疊！

鳳凰強度略減仍兇猛！最快今晨發陸警

颱風假關鍵！　鳳凰陸警預估區域曝

颱風假北北基桃不同步　網灌爆市長臉書

銘傳大學宣布：台北、基河、桃園校區今停班停課！

豪雨最猛！鳳凰變壯了估達中颱中限

更多熱門

相關新聞

日管處參加ITF台北國際旅展推微笑遊程

日管處參加ITF台北國際旅展推微笑遊程

日月潭國家風景區管理處將於11月7日至10日參加「2025 ITF台北國際旅展」，於「國家風景區館」展出，並以「北回啟程，微笑遊臺灣」為主軸，象徵旅程從微笑開始、從心出發，邀請民眾走進日月潭攤位，一起體驗湖光山色與人文風情交織的旅遊魅力。

日月潭花火音樂嘉年華次場3.5萬人沸騰

日月潭花火音樂嘉年華次場3.5萬人沸騰

台灣1景點「外國遊客必去」！一票愣：吹太大

台灣1景點「外國遊客必去」！一票愣：吹太大

涵碧樓、力麗溫德姆酒店線上旅展起跑

涵碧樓、力麗溫德姆酒店線上旅展起跑

日月潭花火音樂嘉年華11/1舉行　周邊將交管

日月潭花火音樂嘉年華11/1舉行　周邊將交管

關鍵字：

魚虎日月潭

讀者迴響

熱門新聞

LIVE／鳳凰穿台路徑曝　最快明發陸警

桃園市明停班停課　張善政曝原因被灌爆

鳳凰路徑南修穿尾　暴風圈將罩南台

即／鳳凰穿台是否停班課　台南8縣市宣布

北市以里為單位放颱風假　網友直呼荒謬

更／鳳凰登陸倒數！全台停班課一覽

燒下體刀插背逼跳《心電心》　19歲男遭私刑51小時慘死

台女優認「約砲黃明志」被餵快樂水！

「賭上台大大氣系招牌」翻車了！學生會切割

辛龍復出發誓「不再談戀愛不結婚」

快訊／12縣市明達停班課標準！雙北山區入列　雨量飆400毫米

劉真離世5年辛龍被爆國外結婚親自出面回應

停班課「北北基桃」不同調　新北市府：依科學數據做出決策

賭上大氣系招牌「台北至少放2天颱風假」

鳳凰與2004年「百年冬颱」罕見路徑重疊！

更多

最夯影音

更多
宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊
2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面