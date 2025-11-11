日月潭魚虎數量大減「今年電撈僅900尾」　縣府曝可能有新魚王

▲日月潭魚虎大減今年電撈僅900尾，縣府曝可能有新魚王。（圖／民眾提供）

記者趙蔡州／綜合報導

外來種「潭中惡霸」魚虎肆虐日月潭、威脅當地生態環境及原生魚種存續，南投縣政府2020年開始實施電撈移除魚虎幼體，最多曾一年移除超過3.5萬尾，沒想到今年至今只移除約900尾。縣府分析，可能是防治有效果，也懷疑與另一個新興外來種「皇冠三間」排擠了魚虎的生存空間，導致魚虎族群減少。

魚虎又稱小盾鱧，原產於蘇門答臘、泰國、馬來西亞、印度、越南、寮國和緬甸等東南亞國家，為掠食性魚類，體型巨大且食性凶猛，每年5、6月築巢交配，入夏後魚卵孵化繁衍，待幼魚出生後，會在雌魚和雄魚的保護下，結成「魚球」獵食，加上外來種在台灣沒有天敵，嚴重威脅台灣原生魚種存續。

南投縣政府為了防治魚虎繼續破壞生態，2020年開始與清大團隊、漁民合作，在魚虎繁殖期電撈魚虎球，試圖抑制甚至降低魚虎在日月潭的族群，每年都移除數千至上萬尾，最多甚至一年移除超過3.5萬尾，然而從2024年開始電撈數量驟減，僅3439尾，今年初至今甚至只移除約900尾。

針對電撈魚虎數量減少，南投縣政府分析，今年魚虎開始藏匿在岸邊樹枝較多的隱蔽水域，導致電撈作業不易，進而影響電撈數量，不過今年也發現魚球明顯較往年少，可能是電撈幼魚，加上民間釣客協助捕捉成魚，確實讓魚虎族群數量降低，防治出現成效。

縣府也點出另一種可能，今年有釣客反映，在日月潭發現一個新興的強勢外來魚種「皇冠三間」，皇冠三間原產自南美洲，以小魚與大型無脊椎動物為食，連魚虎的幼魚也是食物之一，但是否因此導致魚虎族群減少，仍待觀察。縣府指出，皇冠三間目前數量不明，後續將進行監控並研議移除，避免其族群擴大。