丹娜絲颱風後重拾生活！　高鐵台南站暖陪長者踏出家門第一步

▲高鐵台南站邀請受災長者與志工搭乘高鐵出遊，站長到場送上祝福。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

高鐵台南站3日化身一台溫暖列車，邀請在中颱丹娜絲襲台時家園遭毀的長者，與一路陪伴他們清理、重建的「台南市慈聖文化志工發展協會」志工們一同搭乘高鐵出遊。這趟旅程不只是一段路程，更像是替每位阿公阿嬤重新打開生活的窗。

出發前，高鐵台南站高誌隆站長特別到月台送上祝福，並安排人員進行樂齡設施導覽解說，讓長者們了解無障礙座位、貼心指引與協助服務如何一步步設計來支持他們。長者們邊聽邊笑，眉間久違的放鬆，更讓在場志工眼眶微熱。

故事要追溯到今年7月。中颱丹娜絲重擊台南，多處屋頂被強風吹落、家園毀損，受災者多為行動不便或無力自力重建的長者。佳里區的「台南市慈聖文化志工發展協會」及多位里長第一時間站上前線——清除倒樹、整理房舍、送熱食、搬物資，深入巷弄接住每一聲求救。那段日子裡，志工與長者之間累積的情誼，是風災打不散的牽絆。

佳里區六安里里長林佩玲表示，這次出遊的長者許多曾因家園毀損而難眠、難安，情緒壓力大得說不出口，而志工在重建過程中一直陪著他們，彼此情感深厚。她感謝台灣高鐵的協助，讓這趟久違的輕鬆旅程終於能成行，讓阿公阿嬤重新感受到「日子還是有笑的」。

高鐵台南站高誌隆站長也說，台灣高鐵長期深耕地方、關懷社會，會持續善盡企業社會責任，用實際行動把溫暖送到需要的地方。他希望這趟旅程能成為長者重返正常生活的一束光，也讓志工們看到自己付出的價值。