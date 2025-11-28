高鐵新世代列車N700ST明年8月抵台　史哲：尖峰發車增25%

▲高鐵新世代列車「N700ST」首列預計明年8月交車。（圖／高鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台灣高鐵持續推進新世代高速列車N700ST引進作業，高鐵董事長史哲近日率團赴東京參加「鐵道技術展」，並與日方製造新世代列車及負責引進配套工程的廠商會談，確認製車與配套工程進度，首組列車將於2026年8月運抵台灣，2027年投入營運。史哲表示，2028年新車全數投入營運時，尖峰發車能力可提升25%。

高鐵新世代列車N700ST現正循序製造中，第一組列車預計明年8月運抵台灣，經靜態及動態測試、確認安全無虞後，預計2027年下半年正式投入營運。高鐵董事長史哲近期數度赴日，確認製車進度，並協調相關事宜外，11月26日至29日率團赴東京參加「鐵道技術展」，並與相關廠商會談。

[廣告]請繼續往下閱讀...

史哲表示，讓旅客早日體驗N700ST列車先進的造車科技，及舒適、貼心的服務，是當前最重要工作之一；為確保列車引進作業順利，台灣高鐵累計已派出上百人次赴日本洽談各項接車細節，並完成14梯次、逾百人次赴日本受訓，左營基地也正增建「第二檢修廠」駐車及維修空間。

▲高鐵董事長史哲（左）與鐵道技術中心教授張簡嘉壬（右）出席鐵道技術展。（圖／高鐵公司提供）

為迎接新世代列車，高鐵燕巢總機廠等基地將同步調整擴建將近50處場域，以因應未來兩種車型維修所需空間。史哲強調，預估2028年新車全數投入營運服務時，尖峰發車能力可較現行提升約25%，台灣高鐵上下將全力投入接車準備，期望以更大運能服務旅客。

此外，高鐵2012年起與高科大進行產學合作，共同設立鐵道設備實驗室，至今合作開發43案，範圍橫跨零組件、設備本土化以及系統開發等，也推動鐵道技術協同教學與維修實習生專案，培育鐵道技術人才。

雙方於此次「鐵道技術展」中展出合作研發成果，包括工程車輔助資訊運算系統、工程車旅程資訊投射裝置、高速鐵路專用廣播系統主機、集電弓影像及列車訊號監控主機、列車音訊軌道電路讀取器、高速列車專用應答子讀取器、道旁風速/雨量/水位校正器等，讓台灣鐵道工業技術實力登上國際舞台。