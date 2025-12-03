陸電商偷賣「童顏蘿莉娃娃」　揭惠州兒童情色娃娃黑色產業鏈

▲陸媒揭露電商平台上隱晦販售的兒童款情趣娃娃。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸情色產業鏈出現標榜「兒童」的矽膠娃娃，並在多個電商平台隱晦的營業販售，讓外界擔憂會對現實生活中的兒童安全造成影響，對社會帶來潛在的負面危機。這批矽膠娃娃以二次元商品為包裝，實際上卻具備情趣用品中的「充氣娃娃」各種性功能和特徵，而實探位於惠州的工廠，這條黑色產業鏈讓人看了不寒而慄。

《澎湃新聞》報導，在淘寶、京東、拼多多、抖音、小紅書等平台檢索「童顏娃娃」、「女童娃娃」、「幼態娃娃」、「蘿莉娃娃」等，跳出來的並非單純的兒童玩偶，而是身高70釐米（公分，下同）至140釐米、復刻兒童面龐與體態的硅膠或TPE製品。

這些打著「動漫人偶」、「二次元關節可動」標籤的商品，價格從數百元（人民幣，下同）到上千元不等，評論區充斥著「用著很舒服」及「很仿真」等露骨的性暗示，竟然是具備性功能、供成人使用的情趣用品。

在淘寶、京東或拼多多等電商平台，以「童顏娃娃」為關鍵詞搜尋便可以發現，除正常兒童玩具玩偶外，還出現不少硅膠娃娃的推薦，價格在478元到1699元不等。有的還展示出多款具有「兒童面部特徵」的硅膠娃娃，身高約在100cm到140cm之間，與女童身高高度相似，更有甚者比例為1:1，強調是「BJD手辦娃娃硅膠蘿莉可愛型等身手辦動漫二次元關節可動實體娃娃」。

一間位於位於廣東惠州惠陽區的「惠州市大樹智能科技有限公司」內，整棟樓包括辦公室，產品展示區和生產車間等。生產車間架子前，一名女工拿毛巾正擦拭娃娃的身體部位，也有男工人拿著工具正在地板上開具模型。

一名工人表示，這裡各種型號的硅膠娃娃都有，包括兒童款，「做一個硅膠娃娃，差不多五個小時。」另一名工人陳嬌（化名）透露，矽膠娃娃身高可製作40cm到170cm不等，功能齊全，「加熱、吮吸、站立等。畢竟我們已經做了十多年，外面有的（功能）我們都有。」

工廠內的鐵桌上擺放著密密麻麻的矽膠娃娃頭部，有各種膚色和樣貌的不同款式。其中，有一款娃娃身高110公分，體型與女童相仿，生理特徵明顯，但尚未安裝頭部。產品的報價表顯示，價格在230元到3700元不等，且標註所有身體搭配PVC、矽膠、樹脂頭。

令人詫異的是，身高為160cm的「孕婦娃娃」也出現在報價表中供顧客選擇。此外，恆溫加熱、夾吸等功能供選配，價格在50元到850元不等。

另一間位於東莞的今都尉模特道具有限公司內，一名工人方芳（化名）指出，他們主要代加工TPE和硅膠材質的娃娃，以電商代理為主，在淘寶、京東、天貓等平台銷售。

在兒童款區域可以看到娃娃模型身高與女童高度相仿，帶有生理構造。方芳表示，相關功能可選配，「比如剛剛（身高）1米的，可以選擇加熱這些，功能都可以做。」