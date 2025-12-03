「高市早苗大麻煩來了」　邱毅：萬箭穿心很慘的！

▲高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）



記者陳俊宏／綜合報導

日本首相高市早苗針對「台灣有事」的發言，引發中國強烈不滿。對此，前立委邱毅表示，高市的大麻煩真的來了，所以說高市缺乏政治智慧，現在還去惹怒中國大陸，弄得屋漏偏逢連夜雨，最後搞成萬箭穿心，很慘的！

邱毅在臉書說，高市的大麻煩真的來了，這次是執政聯盟伙伴的維新會攤牌了，維新會要高市同意眾議院減少50席；而且維新會提出期限，如果12月17日前高市不能同意，維新會就退出執政聯盟，讓高市內閣垮台。

邱毅指出，當初10月10日，公明黨宣布退出執政聯盟，結束與自民黨長達26年的合作關係，關鍵問題在於自民黨黑金醜聞不斷，公明黨跟著倒霉，再合作下去，公明黨前途不保。

▼邱毅認為，高市早苗的大麻煩真的來了。（圖／達志影像／美聯社）



邱毅提到，公明黨退出執政聯盟後，自民黨只憑自己的196席，高市的首相根本沒得做；當時迫於無奈，只有找上維新會，維新會是年輕的右翼政黨，當然怕被自民黨的黑金醜聞連累，搬石頭砸自己腳。

邱毅表示，小泉進次郎代表高市去談判時，維新會就提出條件，要自民黨同意眾議院減少10%議員席位，也就是減少50席；這對自民黨這種老政黨而言，就是自殘手腳的自殺方案，誰也不想自己的選區被裁撤掉，自己議員都沒有了，還談什麼改革？

邱毅說，不過，當時高市急著要上位首相，也只得同意維新會主張，自民黨與維新會形成執政同盟，高市順利成為日本史上第一位女首相；小泉立了大功，高市依承諾給他擔任防衛大臣，小泉有了防衛大臣的歷練，下任首相應該是前途有亮。

▼高市早苗針對「台灣有事」的發言，引發中國強烈不滿。（圖／達志影像／美聯社）



邱毅指出，不過，最近自民黨又連續爆出黑金醜聞，這給了維新會興師問罪的好理由；維新會很堅持，依高市承諾，眾議院議員減少50席，若高市不同意，維新會就退出執政聯盟。

邱毅提到，高市左右為難了，若同意維新會，那要減哪50席，哪個議員會願意被廢掉，自民黨內各派系都不同意；尤其麻生派、安倍派、二階派、岸田派反彈更大，為自保都已在密謀，你高市不仁，過河拆橋，派系就把你幹掉。

邱毅寫道，可是高市若拒絕維新會主張，維新會已把話說出去，也只有退出執政聯盟，那高市內閣也垮了；而就小泉來說，他也要擔負背信的責任，可能要辭去防衛大臣，小泉的老爸就是前首相小泉純一郎，這位老先生跺跺腳，日本政壇要大地震。

邱毅認為，所以說高市缺乏政治智慧，現在這個時候還去惹怒中國大陸，弄得屋漏偏逢連夜雨，最後搞成萬箭穿心，很慘的！