中國籍遊客惡搞南韓　在星巴克「吃炸雞、喝燒酒」！業者無奈發聲

記者羅翊宬／編譯

日本首相高市早苗11月初在眾議院接受質詢時，提及台灣有事與存亡危機事態，引爆中國政府怒火。為此，中國國籍航空大規模停飛往返中日兩國的班機，許多中國籍觀光客蜂湧轉向南韓旅遊。不過，日前又有韓國民眾目睹，一群中國人竟然在星巴克「吃炸雞、喝燒酒」，引發譁然。

根據韓媒《中央日報》，一名韓籍網友昨（1）日在社群平台Instagram上傳相片，並以「坐在星巴克吃炸雞、喝燒酒的中國人們」為標題，拍攝地點位在南韓京畿道楊平郡的星巴克，時間點則是該日下午，只見一群（6至7人）疑似是中國籍觀光客的人士，坐在星巴克點了幾杯飲料後，竟然在座位當場吃起炸雞、喝起燒酒。

底下出現許多南韓網友暴怒留言，「真的是太扯太厲害了，這群中國人竟然敢做出我們難以想像的事」、「雖然我很想罵髒話，但怕被政府罰錢，所以不敢罵」、「繼在首爾景福宮與濟州島漢拏山隨意便溺、發起『糞便恐攻』後，如今更是妨礙星巴克營業」、「真是太難看了」、「沒有水準」。

南韓星巴克業者則是無奈發聲，「賣場經理已經引導顧客，禁止在店內吃外食，至於該名顧客在同事進行引導後，則是馬上收拾乾淨。雖然大部分顧客都懂得遵守禁帶外食等相關規定，但還是有在灰色地帶發生離譜行徑的案例。對此，未來將會制定一套應對規範。」

據悉，最近南韓社群平台與網路論壇接連有人分享中國籍觀光客的離譜行徑，在首爾景福宮的石牆、濟州島市區與漢拏山國立公園等，皆有當地民眾目擊中國遊客帶著孩童隨地便溺的案例。

