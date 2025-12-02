林佳龍稱中日爭端恐拖1年　陸外交部嗆：台灣沒有外交部長

▲日本首相高市早苗在韓國慶州與中國國家主席習近平會談前握手。（圖／路透）

記者廖翊慈／綜合報導

日本首相高市早苗繼「台灣有事」言論後，日前再度公開表示「無認定台灣法律地位的立場」，引起中國連日不滿。我國外交部長林佳龍2日接受彭博社採訪時表示，中日外交爭端可能拖延一年左右。對此中國外交部發言人林劍2日在例行記者會上表達強烈不滿。

▲我國外交部長林佳龍。（圖／記者陳煥丞攝）

一名彭博社記者向林劍提問，「台灣外交部長表示，中日之間的爭端可能會持續一年之久，中方對此有何評論？」

對此，林劍表示，「台灣是中國的一部分，沒有什麼外交部長。」

林劍指出，「當前中日關係面臨的局面，完全是由日本首相高市早苗錯誤的涉台言論所引起的，日方應恪守對華的政治承諾，收回錯誤言論，以實際行動反思糾錯，任何外部勢力膽敢介入台海事務，我們必將迎頭痛擊。」





▲中國外交部發言人林劍。（圖／翻攝中國外交部）

林劍還強調，「民進黨當局包藏禍心，令人不齒，妄圖倚外謀『獨』，注定死路一條。」

林佳龍還在受訪時指出，加劇摩擦或操作台灣相關議題對任何一方來說都沒有太大好處，且對北京而言，升高衝突並不符合其利益。他2日重申對日本的支持，透過柔性的方式來展現支持，鼓勵台灣遊客前往日本旅遊、購買日本商品，同時努力協助讓情勢降溫。