　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

林佳龍稱中日爭端恐拖1年　陸外交部嗆：台灣沒有外交部長

▲日本首相高市早苗在韓國慶州與中國國家主席習近平會談前握手。（圖／路透）

▲日本首相高市早苗在韓國慶州與中國國家主席習近平會談前握手。（圖／路透）

記者廖翊慈／綜合報導

日本首相高市早苗繼「台灣有事」言論後，日前再度公開表示「無認定台灣法律地位的立場」，引起中國連日不滿。我國外交部長林佳龍2日接受彭博社採訪時表示，中日外交爭端可能拖延一年左右。對此中國外交部發言人林劍2日在例行記者會上表達強烈不滿。

▲我國外交部長林佳龍。（圖／記者陳煥丞攝）

▲我國外交部長林佳龍。（圖／記者陳煥丞攝）

一名彭博社記者向林劍提問，「台灣外交部長表示，中日之間的爭端可能會持續一年之久，中方對此有何評論？」

對此，林劍表示，「台灣是中國的一部分，沒有什麼外交部長。」

林劍指出，「當前中日關係面臨的局面，完全是由日本首相高市早苗錯誤的涉台言論所引起的，日方應恪守對華的政治承諾，收回錯誤言論，以實際行動反思糾錯，任何外部勢力膽敢介入台海事務，我們必將迎頭痛擊。」

▲▼陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

▲中國外交部發言人林劍。（圖／翻攝中國外交部）

林劍還強調，「民進黨當局包藏禍心，令人不齒，妄圖倚外謀『獨』，注定死路一條。」

林佳龍還在受訪時指出，加劇摩擦或操作台灣相關議題對任何一方來說都沒有太大好處，且對北京而言，升高衝突並不符合其利益。他2日重申對日本的支持，透過柔性的方式來展現支持，鼓勵台灣遊客前往日本旅遊、購買日本商品，同時努力協助讓情勢降溫。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 6382 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
張宥鈞離開職棒一年　新身分曝光：12強冠軍電影要角
PAZZO董座撂人痛毆運將！他「連滾帶爬」逃命畫面曝光
邱澤寵愛妻許瑋甯！　「席開43桌」夢幻婚禮費用曝光
快訊／PAZZO董座毆打運將道歉了　曝對方「一句話」引爆衝突

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

林佳龍稱中日爭端恐拖1年　陸外交部嗆：台灣沒有外交部長

宏福苑大火釀151死！　全紅嬋拍慰問影片並表示：願你們平安

危害國安！港府刊憲禁止2海外團體運作　參與或援助者最高判14年

福建向台青招手創業！　在台補導開沙縣小吃補助2萬

江西工地挖出一對190公分「高個兒」石獅　初步斷定年代為明朝

深圳山道「望郎歸」23歲男子失聯　無視「警示牌」4個月內發生第四起

陸男子6小時完成「動物方城市」穀物畫　25公斤黑麥「灑出」兩主角

宏福苑大火窗戶打不開　疑生還者回憶：樓內消防水管沒水救不了

夜間施工巨大毛團突靠近！　挖掘機工人驚恐「對視」東北虎

觸動廣大陸網友！　孫考44分爺向師致歉：遇差生，請包涵！

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

林佳龍稱中日爭端恐拖1年　陸外交部嗆：台灣沒有外交部長

宏福苑大火釀151死！　全紅嬋拍慰問影片並表示：願你們平安

危害國安！港府刊憲禁止2海外團體運作　參與或援助者最高判14年

福建向台青招手創業！　在台補導開沙縣小吃補助2萬

江西工地挖出一對190公分「高個兒」石獅　初步斷定年代為明朝

深圳山道「望郎歸」23歲男子失聯　無視「警示牌」4個月內發生第四起

陸男子6小時完成「動物方城市」穀物畫　25公斤黑麥「灑出」兩主角

宏福苑大火窗戶打不開　疑生還者回憶：樓內消防水管沒水救不了

夜間施工巨大毛團突靠近！　挖掘機工人驚恐「對視」東北虎

觸動廣大陸網友！　孫考44分爺向師致歉：遇差生，請包涵！

台灣的溫暖！百年餅舖不捨香港大火　宣布「總店3天營收全捐」

東京聽奧奪1金6銀6銅　卓榮泰：運動是全民的權利

BDI創兩年新高、海岬型船年漲110%　估聖誕節前開始季節性下修

基隆自來水油污3大補償啟動　謝國樑：新山淨水廠供水戶全面納入

「八里三珍」變身Q版花燈！區長點亮聖誕光園…邀市民浪漫遊　

屏東音樂劇被讚：很台、很好哭　「融合陣頭+嗩吶」豪華卡司曝光！

「平鎮校草」張宥鈞離開職棒一年新身份曝光：12強冠軍電影要角

「日本美女」蹲下身...貓咪鑽裙底照爆紅　真實身分震驚1億人！

LINE「14款免費貼圖」限時下載！鏈鋸人、我是馬克

中國稱台灣沒有外交部長　外交部反擊：中國無從抹煞台灣主權獨立事實

【公司不想輸】設計公司幫開實習證明　直接搞出卷軸超有料XD

大陸熱門新聞

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

花百萬買「鴨子」遭疑假貨！鑑寶專家：妳先站穩

15歲少年身高僅138公分！醫吐1關鍵：這輩子已定格

濱崎步空場開唱被指不實！陸媒稱彩排照遭偷拍

陸新一波寒流來襲！0度線直逼江南 多地將現下半年最冷一天

港宏福苑大火　總警司曾淑賢哽咽：部分遺體已燒成灰燼

日首相以台海轉移經濟壓力　

外媒問「日歌手被迫取消演出」　陸外交部回應

震驚外界！北韓女飛官首次「罕見」亮相

「手機殼界的愛馬仕」年銷36億

日81歲國寶級歌手向高市喊話

陸國產「最強碳纖維」投產 一公尺長僅0.5克可承載200公斤以上載荷

蘇起：和談是台灣最後一條路　否則就進入「垃圾時間」了

夜間施工驚魂！巨大毛團「對視」挖掘機工人

更多熱門

相關新聞

台灣頂多是「統計富國」　離「體感富國」遠矣！

台灣頂多是「統計富國」　離「體感富國」遠矣！

近年官方經濟數據亮眼，台灣人均GDP已穩居4萬美元的高所得行列，半導體產業在全球供應鏈更是樹立難以撼動的關鍵地位。然而，這份看似光鮮的榮景，卻沒有在多數民眾的生活中真正開花結果。街頭巷尾的對話、青年世代的焦慮、家庭在育兒和房貸上的沉重壓力，都清楚揭示「統計上的富裕」與「生活中的貧困感」之間的巨大落差。

一次惹怒日本2女王　財經網美揭「中共毀滅性錯誤」

一次惹怒日本2女王　財經網美揭「中共毀滅性錯誤」

獲頒「諾貝爾替代獎」！唐鳳：榮耀獻給台灣

獲頒「諾貝爾替代獎」！唐鳳：榮耀獻給台灣

陸客惡搞南韓　在星巴克「吃炸雞、喝燒酒」

陸客惡搞南韓　在星巴克「吃炸雞、喝燒酒」

以為遇到陸客！日本人搭電車見「台灣人徽章」態度變了

以為遇到陸客！日本人搭電車見「台灣人徽章」態度變了

關鍵字：

台灣中日關係高市早苗林佳龍林劍

讀者迴響

熱門新聞

高志綱遭爆外遇林倪安！對話、照片疑曝光

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

中記者逼問台灣屬於中國？日外相微笑1句KO

清潔員送32元電鍋涉貪　一審今公布

即／32元電鍋送拾荒嬤　清潔員涉貪判決出爐

山友登頂七星山　驚見現場露3點換泳裝

南萬華教父辭世！義子「完成遺願」...砍斷仇家雙腳筋

入冬後最冷！0度線壓境2天急凍探14℃

即／涉貪清潔員憨厚笑了　被褫奪公權曝下一步

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑

中國遊客赴日「護照套皮」裝台人　影片瘋傳炸鍋

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

濱崎步才證實開無人演唱會！陸媒逆轉打臉：是假消息

天母阿嬤狂盧「退貨關東煮」　店員一句高EQ回擊

Ella突要粉絲為親弟集氣！　露面崩潰大哭...曝「3熟悉面孔」都離世

更多

最夯影音

更多
大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了
高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面