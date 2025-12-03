香港惡火「今明」開放返家取物！　156人喪命工程顧問公司突停業

▲香港宏福苑大火現場，人們擺放花束悼念罹難者。（圖／路透，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

香港宏福苑罹難人數增至156人，仍有30人下落不明，港府今明2天將開放宏志閣居民返家拿取物品。另外，項目工程顧問「鴻毅建築師有限公司」因董事及項目經理因多人被捕，傳出2日陸續通知各物業「暫停及終止一切業務」。

廉政公署就工程可能涉及貪污展開調查，早前拘捕7男1女，其中4人為工程顧問「鴻毅建築師有限公司」職員，包括2名董事。對此，鴻毅項目主任11月30日強調全公司上下同事一條心，將繼續做好每份工作，儘管不確定公司是否仍具備專業人士。

不過，港媒陸續揭露，鴻毅已向各業主、管理公司發出通知，稱公司目前因無法繼續履行所有顧問合約相關職務，因此暫停及終止一切業務，即時生效。不過，面對媒體詢問，鴻毅未多作回應。

截至2日為止，宏福苑大火確認已奪走156人性命，其中29具遺體有待辨認，另外仍有30人失聯。當局表示，目前對宏昌閣搜查已完成4成，宏新閣則完成9成。

這次宏福苑大火，社區8棟大樓中有7棟陷入火海，「宏志閣」是唯一未受波及的大樓，因此當局3、4日將開放宏志閣居民回家一次，以拿取個人重要物品，限制時間90分鐘，由公務人員陪同。待居民取物完成後，該樓將繼續供警方調查蒐證。