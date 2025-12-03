　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

宏福苑大火156死　在台港人「自設弔唁點」地點曝

▲▼宏福苑大火156死　在台港人「自設弔唁點」地點曝。（圖／陸委會）

▲在台港人在北市設置弔唁點，邱垂正等人到場致意。（圖／陸委會，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

香港宏福苑大火造成156人罹難，仍有30人下落不明。在台港人自發在北市大同區「九月茶餐廳」設置弔唁點，陸委會主委邱垂正等人2日也到場致意，並留言寫下「盼台港關懷能跨越距離，彼此陪伴」。

邱垂正2日率港澳蒙藏處處長、策進會秘書長盧長水及同仁前往「九月茶餐廳」弔唁，並留言寫下：「沉痛哀悼香港大埔宏福苑火災罹難者，願逝者安息、傷者早日康復，盼台港關懷能跨越距離，彼此陪伴，帶台灣良善的祝福，港人勇敢堅強，穩步前行！」

▲▼宏福苑大火156死　在台港人「自設弔唁點」地點曝。（圖／陸委會）

▲邱垂正留言哀悼罹難者。

陸委會指出，在台港人心繫香港，對大埔宏福苑火災感到無比悲痛。為了向受難者致意，也讓更多台灣民眾能一同傳遞對香港的祈願與祝福，在台港人店家與社群自發設置弔唁點，希望能在台灣匯聚彼此的力量，讓台港兩地的關懷能跨越距離、彼此相伴。

策進會也表示，「在這段艱難的日子裡，我們與香港朋友心靈牽繫，願逝者安息、傷者康復、失聯者平安，也願所有受影響的家庭度過難關。讓我們在台灣與香港之間，用關懷串起連結，以行動相互支持，在艱難時刻成為彼此最堅定的力量」。

策進會全名台港經濟文化合作策進會，受陸委會支持成立，負責對港交流業務。為此，陸委會表示，將與策進會持續提供各項服務與協助，陪伴每位在台的港澳新住民朋友穩定生活、安心前行。

▲▼宏福苑大火156死　在台港人「自設弔唁點」地點曝。（圖／陸委會）

 
11/30 全台詐欺最新數據

381 1 6382 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

找到了！基隆、汐止15萬戶喝汙水　疑似源頭曝光
川普擬擴大旅遊禁令　19國增至約30國
快訊／28歲女墜樓！　倒臥路面明顯死亡
快訊／鯛魚排藥檢超標！廠商檢測大逆轉　衛生局最新說明
快訊／川普簽字！　白宮：《台灣保證實施法案》正式生效
黃仁勳神預言！　大陸「3年驚人轉變」不想買輝達晶片了
吸完喪屍煙彈！「出門僅8分鐘」撞死騎士　奪命瞬間曝

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

宏福苑大火156死　工程顧問公司突停業

香港宏福苑罹難人數增至156人，仍有30人下落不明，港府今明2天將開放宏志閣居民返家拿取物品。另外，項目工程顧問「鴻毅建築師有限公司」因董事及項目經理因多人被捕，傳出2日陸續通知各物業「暫停及終止一切業務」。

宏福苑內部遺體照瘋傳！港警急喊勿散布

台中百年餅舖不捨香港大火　宣布「總店3天營收全捐」

香港大火釀151死　鄭秀文「拍戲空檔衝教堂祈禱」

宏福苑大火151死！全紅嬋：願你們平安

