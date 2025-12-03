宏福苑大火156死　在台港人「自設弔唁點」地點曝

▲在台港人在北市設置弔唁點，邱垂正等人到場致意。（圖／陸委會，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

香港宏福苑大火造成156人罹難，仍有30人下落不明。在台港人自發在北市大同區「九月茶餐廳」設置弔唁點，陸委會主委邱垂正等人2日也到場致意，並留言寫下「盼台港關懷能跨越距離，彼此陪伴」。

邱垂正2日率港澳蒙藏處處長、策進會秘書長盧長水及同仁前往「九月茶餐廳」弔唁，並留言寫下：「沉痛哀悼香港大埔宏福苑火災罹難者，願逝者安息、傷者早日康復，盼台港關懷能跨越距離，彼此陪伴，帶台灣良善的祝福，港人勇敢堅強，穩步前行！」

▲邱垂正留言哀悼罹難者。

陸委會指出，在台港人心繫香港，對大埔宏福苑火災感到無比悲痛。為了向受難者致意，也讓更多台灣民眾能一同傳遞對香港的祈願與祝福，在台港人店家與社群自發設置弔唁點，希望能在台灣匯聚彼此的力量，讓台港兩地的關懷能跨越距離、彼此相伴。

策進會也表示，「在這段艱難的日子裡，我們與香港朋友心靈牽繫，願逝者安息、傷者康復、失聯者平安，也願所有受影響的家庭度過難關。讓我們在台灣與香港之間，用關懷串起連結，以行動相互支持，在艱難時刻成為彼此最堅定的力量」。

策進會全名台港經濟文化合作策進會，受陸委會支持成立，負責對港交流業務。為此，陸委會表示，將與策進會持續提供各項服務與協助，陪伴每位在台的港澳新住民朋友穩定生活、安心前行。