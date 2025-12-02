宏福苑大火釀151死！　全紅嬋拍慰問影片並表示：願你們平安

記者廖翊慈／綜合報導

香港大埔宏福苑社區日前發生五級大火，火勢在短時間內蔓延7棟大樓，截止12月1日下午三點通報，目前已造成151人死亡。中國跳水名將全紅嬋近日也透過影片慰問災民。

據《香港文匯網》報導，全紅嬋在影片中表示，「香港的朋友們大家好，我是跳水運動員全紅嬋，這幾天看到香港火災的新聞，我心中非常難過，也特別牽掛你們，我知道現在一定是很難熬的時刻，但請不要害怕、不要放棄。」

▲全紅嬋慰問香港火災。（圖／翻攝自微博，上同）



她接著說，「就像我在訓練時，遇到困難一樣，要堅持住，不退縮就一定能跨越這個坎，祝願你們往後的每一天，都平平安安、順順利利，我們一直和你們在一起，香港加油，你們真的很棒。」

不僅全紅嬋，王柳懿、王芊懿、謝思埸、劉景揚、鄭薇等參與15屆全運會的運動員及教練，第一時間通過媒體傳遞支持，向受災同胞致以深切慰問，向一線救援人員致以崇高敬意。

▲▼民眾捧花到現場哀悼遇難者。（圖／路透）

香港保安局同時指出，經初步調查，宏福苑起火樓棟棚網保護網，達到阻燃要求，但包圍樓棟窗門的發泡膠板（俗稱保麗龍）高度易燃，根據初步調查，宏昌閣低層圍網最先起火，因發泡膠板快速蔓延，及波及其他樓棟，同時令玻璃爆破、火勢快速增強並蔓延到室內，引發大面積同時起火。

▲香港宏福苑發生數十年來最嚴重火災。（圖／路透）

香港廉政公署28日成立專案小組調查工程貪污疑雲，整起事故完整調查預計需花費3至4週時間。當地消防表示，宏福苑大火規模罕見，短短時間內便升至最嚴重的五級火警，災情在30年來最為慘重。