地方 地方焦點

台灣的溫暖！百年餅舖不捨香港大火　宣布「總店3天營收全捐」

▲陳允寶泉。（圖／陳允寶泉提供）

▲台中百年餅舖「陳允寶泉」今（2）日宣布，將於12月3日至5日發起為期三天的義賣活動，期間其自由路總店的全日營業額全數捐出。（圖／陳允寶泉提供）

記者游瓊華／台中報導

香港宏福苑大火奪走超過150條人命，許多家庭頓失家園。台灣的溫暖跨海送達！台中百年餅舖「陳允寶泉」今（2）日宣布，將於12月3日至5日發起為期三天的義賣活動，期間其自由路總店的全日營業額，將不扣除成本「全數捐出」，透過「港澳台灣慈善基金會」直接協助香港火災的受災居民。

陳允寶泉第四代董事長翁羿琦表示，許多香港旅客來台都會專程到台中光顧，是品牌長期的重要支持者，看到香港朋友面臨災害，心裡很難過，我們沒辦法到現場，但希望能用台灣最真誠的方式，把力量送過去。

▲陳允寶泉。（圖／陳允寶泉提供）

▲義賣活動範圍涵蓋自由總店內所有商品，包括曾獲獎的太陽餅、檸檬蛋糕、御丹波等招牌產品。（圖／陳允寶泉提供）

陳允寶泉長期投入社會公益，從921大地震、日本311震災到近年的土耳其、花蓮地震，都能看見其捐款或捐贈物資的身影，此次義賣也延續其「取之於社会，用之於社會」的百年精神。

業者也強調，義賣活動範圍涵蓋自由總店內所有商品，包括曾獲獎的太陽餅、檸檬蛋糕、御丹波等招牌產品，活動目的不在衝高銷量，而是希望集結民眾的愛心，將每一份購買都化為對災民的實質支持。民眾只要在活動期間至陳允寶泉自由總店消費，無論金額大小，所有收入都將成為送往香港的暖流。

香港大火釀151死　鄭秀文「拍戲空檔衝教堂祈禱」

香港新界大埔宏福苑社區11月26日下午發生嚴重五級火警，迄今已造成151人死亡，成為香港近期最慘重的住宅火災事故。歌后鄭秀文2日也對此發聲，並透露自己趁著工作空檔，去了一趟教堂參加祈禱會，「但願時間幫忙所有人療傷。」

宏福苑大火151死！全紅嬋：願你們平安

宏福苑大火！香港人批八炯造謠只派1輛消防車

疑宏福苑大火生還者回憶：窗戶被封死

宏福苑災後李家超被問「為何仍做特首？」 宣佈成立獨立委員會問責

