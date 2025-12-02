民進黨嘉義縣黨部攜手小英之友會　募得167袋血救人無數

前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪今（2日）發文透露，「先生柯文哲說也去賴清德家搜索一遍(案底也不少啊)，跟我們一樣，順便把賴清德的親朋好友掛名的房子也都搜索一遍，絕對比精彩許多」。對此，媒體人周玉蔻表示，就算柯文哲當檢察官下令搜索，最後搜到的絕對不是莫名其妙記錄收錢表格的USB或清涼照，而是一張又一張，累積2、3 0年金額超過1億元新台幣，以賴清德名義捐出去的捐款收據。