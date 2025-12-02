　
地方 地方焦點

民進黨嘉義縣黨部攜手小英之友會　募得167袋血救人無數

▲▼ 小英之友會嘉義中埔捐血活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲小英之友會嘉義中埔捐血活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

捐血做公益！民進黨嘉義縣黨部今（2日）於嘉義縣中埔鄉公所前，舉辦「捐血送好禮」活動，1百多位民眾挽袖響應，總計募得167袋血。立委蔡易餘表示，嘉義縣小英之友會、信賴台灣之友會共同舉辦進入第二年，同時有多個民間團隊協助，希望大家捐熱血投入社會公益，為台灣出一份力。

縣黨部說，捐血好禮包括中油禮物卡、星巴克飲料券、全聯禮券、茶燒米菓中埔農會超市禮券、國產豬肉香腸、傳益手工麵條、白米產地直送鮮雞蛋、阿里山高山烏龍茶包、白人牙膏保久乳、獨立包裝口罩、精美手提袋、阿美鳳梨果乾。另外，首捐或捐500cc再加贈全聯禮券、星巴克飲料券。這次捐血，共募得167袋（250c.c.65袋、500c.c.102袋）。

▲▼ 小英之友會嘉義中埔捐血活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

縣黨部指出，包括行政院雲嘉南聯合服物中心副執行長李碧菁、山海立委陳冠廷、蔡易餘、小英之友會理事長陳澤嘉、信賴之友會理事長林秋桂及中埔鄉長李碧雲參與協助，許多黨公職挪出時間參與公益，展現黨務團結力，感恩在心，同時拋磚引玉讓更多人加入捐血行列。

蔡易餘強調，平均一次捐血可以拯救多達三個人的生命，也可以促進血液循環、降低鐵質累積、減少心臟疾病、減輕身體負擔，並拯救許多人的生命，用一己之力幫助社會。

11/30 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

2026台南好young卡司揭曉　告五人、動力火車、玖壹壹全到齊

2025幸福城市調查　嘉義市施政滿意度奪冠...黃敏惠：每年都要+1　

永齡基金補助方案　助力嘉義弱勢家庭與長者

民進黨嘉義縣黨部攜手小英之友會　募得167袋血救人無數

柯文哲喊搜索賴清德家　周玉蔻：只會搜到累積超過1億的捐款收據

