政治

徐國勇拿「買衛生紙」喻破兆軍購　蔣萬安批奇怪：錢要花在刀口

▲▼台北市長蔣萬安受訪。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

賴清德總統日前宣布8年編列1.25兆元軍購特別預算，遭國民黨質疑是否現在兩岸已面臨戰爭了。民進黨秘書長徐國勇1日比喻，「總不能上完廁所才去買衛生紙」。台北市長蔣萬安今（2日）受訪時表示，把國防軍備拿來比喻為廁所衛生紙，「我覺得有點奇怪」，厚植國防實力是必須的，但錢必須花在刀口上。

台北上海雙城論壇確定月底舉辦，北市研考會今日公布最新民調，7成1台北市民認同「越緊張越應溝通交流」；6成4受訪市民支持台北上海城市交流。蔣萬安說，兩岸關係愈困難愈需要溝通交流，雙城論壇也是目前兩岸之間少數僅存唯一溝通的管道，「我們會持續努力。」

北市研考會今天公布9月底、10月初最新民調，兩岸城市交流議題，這次調查顯示，71.3%市民認為「兩岸關係越緊張越需要溝通交流」，呈現跨年齡、跨族群的高度共識，多數市民支持即使在緊張情勢下仍需持續溝通。城市交流方面，64.1%市民支持台北市持續與上海市進行城市交流，各年齡層皆是支持高於不支持，顯示市民對持續推動城市交流抱持正面態度。研考會表示，市民呈現「希望穩定交流」的明確趨勢，市府將持續掌握民意，作為政策調整與推動的重要參考方向。

本次民調是於114年9月30日至10月3日執行。成功訪問20歲以上北市民1070人，拒訪2061人；在95%信心水準下，抽樣誤差約正負3.0個百分點以內。調查以北市住宅電話為母體，透過系統加尾數2碼隨機代換進行抽樣，並以性別、年齡、戶籍地及教育程度進行樣本加權，使調查結果更符合臺北市人口結構。統計數據採四捨五入進位至小數第1位，詳細內容以原始百分比為主。
 

11/30 全台詐欺最新數據

立法院今（2日）程序委員會處理國民黨團提的第12次會議日程草案時，藍白、綠各以9：9平手，會議主席翁曉玲投下贊成的關鍵一票，讓1.25兆「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案、行政院版的《財劃法》修正案暫緩列案。民進黨團批評藍白黨團、翁曉玲阻擋國防，應站出來說清楚。

蔣萬安、徐國勇、賴清德

