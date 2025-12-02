　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲喊搜索賴清德家　周玉蔻：只會搜到累積超過1億的捐款收據

▲賴清德、柯文哲。（圖／資料兆）

▲賴清德、柯文哲。（圖／資料照）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪今（2日）發文透露，「先生柯文哲說也去賴清德家搜索一遍(案底也不少啊)，跟我們一樣，順便把賴清德的親朋好友掛名的房子也都搜索一遍，絕對比我們精彩許多」。對此，媒體人周玉蔻表示，就算柯文哲當檢察官下令搜索，最後搜到的絕對不是莫名其妙記錄收錢表格的USB或清涼照，而是一張又一張，累積2、3 0年金額超過1億元新台幣，以賴清德名義捐出去的捐款收據。

陳佩琪近日經常在社群平台分享與柯文哲的日常，今早她再度發文表示，這幾天自己陪柯文哲坐在電腦桌前看一些卷宗，找出了當初搜索的那份理由書，接續會和大家分享內容，讓大家看看理由有多離譜、詭異，瞎掰和莫名其妙到什麼程度，說兵分54路(搜索54個地方，有些還不是列於申請核准的搜索地方，換句話說就是突襲搜索，原來我們法律還可以這樣)？

陳佩琪透露，「先生柯文哲說也去賴清德家搜索一遍(案底也不少啊)，跟我們一樣，順便把賴清德的親朋好友掛名的房子也都搜索一遍，絕對比我們精彩許多」。

對此，周玉蔻表示，聲勢與被關注度愈來越低的柯文哲終於耐不住寂寞，搶下黃國昌的專利，操作賴給清徳流量術了，黔驢技窮，幼稚又無腦。

周玉蔻表示，先說賴清徳不會像柯文哲那樣四處收錢、帳目不清到被檢調54路搜索。

周玉蔻說，再說了，就算柯文哲當檢察官下搜索令搜索賴清德和他的親戚，最後搜索到的絕對不是莫名其妙記錄收錢表格的USB或清涼照，而是一張又一張捐款收據，累積2、3 0年金額超過1億元新台幣，以賴清德名義捐出去的捐款收據。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼周玉蔻。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼周玉蔻。（圖／記者屠惠剛攝）

11/30 全台詐欺最新數據

381 1 6382 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

獨／聖石金業吸血煉金術曝！狂蹭總統、高官...檢警抄扣上億資
快訊／高志綱妻子委請律師發聲明
快訊／首例！台積電驚爆「3內鬼工程師」　東京威力涉違國安法遭
高國豪兄弟互毆「斷腳讓你不能打球」大哥還挨告恐嚇　12／10
獨／信義區盛大開幕！涉吸金詐騙數千人...女董座等30人被捕
快訊／北檢11路搜索中油、世曦公司！
北海道函館市中心嚴重火災！　大型百貨緊急閉館
高志綱爆小三！身分起底　「露屁蛋」騎車照爆紅

柯文哲喊搜索賴清德家　周玉蔻：只會搜到累積超過1億的捐款收據

國民黨團邀賴清德國情報告「底線髮夾彎」　綠：遵守憲法很難嗎？

國民黨團邀賴清德國情報告「底線髮夾彎」　綠：遵守憲法很難嗎？

總統賴清德上周提出史無前例1.25兆新台幣的國防特別預算；而立法院朝野黨團擬邀請賴清德到國會進行國情報告，賴清德的態度也傾向「正面開放」，唯一要求符合憲政程序。但在野黨立場卻是一波三折，從原先國情報告，到今（2日）上午稱統問統答是底線，最後由國民黨團總召傅崐萁定調即問即答。對此，民進黨表示，總統以最大的誠意向國會報告軍購預算，在野黨仍執意要求違憲的「一問一答」，彷彿只想爭取表演時間，嘴上說支持國防，實際行為卻不斷扯後腿，把國防安全當成政治攻防的工具。

柯文哲聲請直播京華城辯論　北院裁准錄影轉播

柯文哲聲請直播京華城辯論　北院裁准錄影轉播

柯文哲聲請法庭直播法院只准「宣判後播」　許甫酸：司改奇觀

柯文哲聲請法庭直播法院只准「宣判後播」　許甫酸：司改奇觀

指賴清德拙於言辭　王世堅建議抓大放小：蔡英文就做很好

指賴清德拙於言辭　王世堅建議抓大放小：蔡英文就做很好

徐國勇拿「買衛生紙」喻軍購　蔣萬安傻眼了

徐國勇拿「買衛生紙」喻軍購　蔣萬安傻眼了

柯文哲賴清德陳佩琪周玉蔻民眾黨民進黨搜索

