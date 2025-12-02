柯文哲喊搜索賴清德家　周玉蔻：只會搜到累積超過1億的捐款收據

▲賴清德、柯文哲。（圖／資料照）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪今（2日）發文透露，「先生柯文哲說也去賴清德家搜索一遍(案底也不少啊)，跟我們一樣，順便把賴清德的親朋好友掛名的房子也都搜索一遍，絕對比我們精彩許多」。對此，媒體人周玉蔻表示，就算柯文哲當檢察官下令搜索，最後搜到的絕對不是莫名其妙記錄收錢表格的USB或清涼照，而是一張又一張，累積2、3 0年金額超過1億元新台幣，以賴清德名義捐出去的捐款收據。

陳佩琪近日經常在社群平台分享與柯文哲的日常，今早她再度發文表示，這幾天自己陪柯文哲坐在電腦桌前看一些卷宗，找出了當初搜索的那份理由書，接續會和大家分享內容，讓大家看看理由有多離譜、詭異，瞎掰和莫名其妙到什麼程度，說兵分54路(搜索54個地方，有些還不是列於申請核准的搜索地方，換句話說就是突襲搜索，原來我們法律還可以這樣)？

陳佩琪透露，「先生柯文哲說也去賴清德家搜索一遍(案底也不少啊)，跟我們一樣，順便把賴清德的親朋好友掛名的房子也都搜索一遍，絕對比我們精彩許多」。

對此，周玉蔻表示，聲勢與被關注度愈來越低的柯文哲終於耐不住寂寞，搶下黃國昌的專利，操作賴給清徳流量術了，黔驢技窮，幼稚又無腦。

周玉蔻表示，先說賴清徳不會像柯文哲那樣四處收錢、帳目不清到被檢調54路搜索。

周玉蔻說，再說了，就算柯文哲當檢察官下搜索令搜索賴清德和他的親戚，最後搜索到的絕對不是莫名其妙記錄收錢表格的USB或清涼照，而是一張又一張捐款收據，累積2、3 0年金額超過1億元新台幣，以賴清德名義捐出去的捐款收據。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼周玉蔻。（圖／記者屠惠剛攝）