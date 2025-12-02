翁曉玲關鍵一票　1.25兆國防預算、政院財劃法草案「暫緩列案」

▲民進黨團2日在程序委員會上舉牌抗議藍白及翁曉玲擋國防預算。（圖／記者蘇靖宸攝）

記者蘇靖宸／台北報導

立法院今（2日）程序委員會處理國民黨團提的第12次會議日程草案時，藍白、綠各以9：9平手，會議主席翁曉玲投下贊成的關鍵一票，讓1.25兆「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案、行政院版的《財劃法》修正案暫緩列案。民進黨團批評藍白黨團、翁曉玲阻擋國防，應站出來說清楚。

國防部擬具的1.25兆「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案已送至立法院審議，朝野對總統賴清德是否到立法院進行國情報告、採取何種形式仍未有共識，政壇關注該案今是否能在立法院程序委員會排入議程。

針對立法院第11屆第4會期第12次會議日程草案，綠委郭昱晴發言表示，報告事項及質詢事項建請照議事日程草案及增列報告事項通過，提案人民主進步黨立法院黨團。在國民黨團提案上，藍委盧縣一發言指出，除報告事項第51案、增列報告第12至28案，建議暫緩列案外，其餘報告事項及質詢事項皆按議事日程草案及各黨團增列事項通過，敬請公決。

民進黨團的提案，表決結果為在場18人，贊成9位、反對9位、棄權0人，因為表決同數，依照規定表決同數時取決於主席，翁曉玲隨即表達反對，該案不通過。對於國民黨團提案，表決結果為在場18人，贊成9位、反對9位、棄權0人，翁曉玲決定贊成，該案通過。對於表決結果，在場的民進黨立委，包括綠委王義川、陳培瑜等批評藍白黨團、翁曉玲阻擋國防，並質疑為什麼不能付委討論。

上述國民黨團提的議事日程第51案，即是行政院函請審議的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案；增列事項第28項，則為行政院函請審議的「財政收支劃分法部分條文修正草案」案。

處理討論事項議事日程中，在翁曉玲再次作為「關鍵一票」否決民進黨團提案後，隨即詢問是否對國民黨團提案有異議，但民進黨對於雖已表達有異議，翁卻說沒有而感到不滿，翁解釋，「當會議現場太多聲音時候，我的確沒有辦法聽得很清楚」。王義川拍桌批翁曉玲，「當主席也不會，跟人家當主席，笑死人」。

陳培瑜會後表示，藍白這麼怕面對國防預算嗎？怕院版《財劃法》來討論嗎？這麼害怕，只想所有案子冰在程序委員會，不敢付委討論，希望藍白委員站出來說清楚，為什麼擋國防、破壞國家財政健全。