高雄財政負擔5178億！世運演唱還免場租　白喬茵：應有落日條款

▲TWICE高雄世運演唱會，吸引眾多粉絲來朝聖。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議員白喬茵今（2）日在議會市政總質詢指出，高雄市財政體質差，負債狀況六都最末，面臨公債基數高、自有財源比例低迷及自償性債務快速增長三大財政困境，她認為世運演唱會免收場租抽成政策應有落日條款，並訂定明確簽准免收費的條件，呼籲市府應正視財政紀律加以檢討改善。

白喬茵指出，依據113年度審計部報告，高雄市總體財政實際負擔超過5,178億元，包含法定債務2,291億、自償性債務、未來或有給付責任及市府向各機關基金調度款項等隱藏債務。

▲▼白喬茵指出，世運演唱會免收場租抽成政策應有落日條款，明確簽准免收費的條件。（圖／記者賴文萱翻攝）

她直言，儘管高雄市府聲稱四年零舉債，但整體債務狀況仍相當嚴峻，光是115年利息預算就高達30億元，因此不論是開源和節流市府都有改進空間。

白喬茵表示，市府持續發生多項工程重複施作、活動資源重疊投入等浪費公帑的事件，呼籲市府應正視財政紀律加以檢討改善，審慎運用每一筆經費。

她提到 高雄現行開源效益過度依賴中央補助，528億元的開源措施執行效益中有八成五都來自中央補助。各機關皆應積極開源，尤其是世運演唱會免收場租抽成政策應有落日條款，並訂定明確簽准免收費的條件，避免長期犧牲市庫的財政收入。

此外，針對如何節流，白喬茵提出工程重複施作與活動效益重疊兩大面向。以緯六路為例，11月2日通車在短短一個月內11月28日又被台電開挖埋管，遭民眾質疑路鋪好又挖。

▲▼白喬茵直指市府持續發生多項工程重複施作。（圖／記者賴文萱翻攝）

經過了解，工程順序應為台電完成後再進行路面刨鋪，卻因為市長要蒞臨巡禮通車，新工處要求先刨鋪先通車，才釀成道路平整僅一個月又成為補丁路。

另外，白喬茵也提出德民路發生慢車道一年內兩次不同中央計畫重複刨鋪的狀況，質疑局處之間的整合及橫向溝通有問題，造成西向慢車道一年鋪兩次、東向慢車道卻還沒錢舖的荒謬狀況。

在周末活動部分，白喬茵舉例上月舉辦的鹹酥雞嘉年華及城市嶼浪嘉年華性質相似，皆為美食攤商市集為主，大撞場進而影響到整體活動效益，導致不同局處資源投入卻產生排擠效益的窘境，她建議應建立跨局處的活動協調與審查機制，以有效整合資源。

▲陳其邁回應，演唱會收費標準正在研議中。（圖／記者賴文萱翻攝）

針對白喬茵議員質詢項目，高雄市長陳其邁，回應演唱會收費標準正在研議中，會朝若達一定觀眾人數規模，能創造城市效益將可減免的方向來將研議收費機制。同時，已責成李副市長草擬相關規範，進一步推動法制化。

另針對工程重複施作問題，市府將進行檢討改善，但已完成刨鋪的緯六路將要求台電順平補丁，不再重新刨鋪。