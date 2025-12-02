　
地方 地方焦點

亞大附醫守護北台中！豐中分院今正式啟用　斥資億元提升硬體

▲▼亞大附醫豐中分院。（圖／亞大附醫提供）

▲亞大附醫豐中分院今日正式啟用。（圖／亞大附醫提供）

記者許權毅／台中報導

亞洲大學附屬醫院豐中分院2日正式啟用，將守護北台中。院方說，豐中分院象徵亞大醫療體系再添重要據點，秉持「以病人為中心」核心價值，院方斥資上億元重新改裝硬體，同時提供醫學中心等級的醫療團隊品質，營造患者安心就醫環境，為明年底即將啟用的豐原醫院打下基礎。

亞大附醫說，豐中分院前身為「英外科醫院」，創設於民國35年，後由中醫大附醫接辦，由於中醫大附醫與亞大醫院共組合作聯盟，經過整體策略調整後，決定由亞大醫院接手，經過將近一年的磨合與溝通，終於通過衛生局嚴謹現場勘查，確定2日正式營運。

▲▼亞大附醫豐中分院。（圖／亞大附醫提供）

▲▼亞大附醫豐中分院斥資億元更新硬體。（圖／亞大附醫提供）

▲▼亞大附醫豐中分院。（圖／亞大附醫提供）

分院院長陳衍仁強調，亞大接手後的最大變革，即是針對院區舊有設施與服務流程進行全面升級，包括硬體環境的改建與軟體醫療服務的補強，期盼帶給豐原及鄰近地區民眾更安全、更舒適且更完善的就醫選擇。

豐中分院經重建之後，病房空間與公共環境，都達到最新的病床間距標準及無障礙規範，讓患者與家屬在治療過程中感受更高的安全性與舒適度，並加入現代化安全機制，注重防滑設計、緊急呼叫系統優化及多點監測設備，使臨床照護更便利、病患住院更安心。

▲▼亞大附醫豐中分院。（圖／亞大附醫提供）

▲豐中分院今日正式啟用。（圖／亞大附醫提供）
陳衍仁也指出，延續中醫大附醫原有的優質醫療基礎上，未來將會進一步延攬多位專科醫師，包括內科、外科與多個重要次專科，希望在既有基礎上補強診療能量，提供更全面的醫療服務，也替預計明年底正式啟用的「亞洲大學附設豐原醫院」將形成互補布局，扮演中台灣北端的重要醫療防線。

