少女住院竟遭手肘襲胸　變態行政人員色問：這裡有人碰吼？

▲台中一名少女住院，卻遇到院內一名變態行政助理對自己襲胸。（示意圖／CFP）



記者許權毅／台中報導

台中一名少女因疾病住進某醫學中心等級醫院，結果院內一名梁姓行政助理，假借要給少女巧克力，卻用手肘觸碰少女胸部，並說「這裡有人碰吼？」性騷得逞。梁男到審理仍否認犯行，被法院依成年人對少年性騷擾罪處有期徒刑6月，可易科罰金。

梁男2022年入職台中某公立醫院，在該院擔任精神部擔任行政助理，協助護理師照顧患者。去年某日，梁男見因為疾病住院的少女A，竟然假借要拿取物品，要少女一同進入儲藏室內，梁男趁機用手肘觸碰少女胸部得逞。

梁男否認犯行，辯稱是要拿巧克力給少女時，發現其手部有自傷痕跡，講完之後，用手勢示意她離開，就繼續忙，並無性騷擾。

法院勘驗現場監視器畫面，發現梁男當時跟少女距離相當近，且對少女說：「等一下我先給你...」隨即從口袋拿出物品。身體上半身又向右靠近少女，以右手彎曲上抬至少女胸口，並推擠少女說：「這裡有人碰吼」。

法院認為，梁男辯稱發現少女手部傷痕，但是雙方談論時，以梁男視角根本無法看到少女手部，且若是要請少女離去，也無需過度接近方式靠近少女，又以「這裡有人碰吼」等於關心，有違常情。

中院審酌，梁男否認犯行，為滿足一己私慾，不思尊重他人身體自主權利，趁少女不及抗拒之際性騷擾，少女關於性、性別等與性有關之寧靜、不受干擾之平和狀態遭受破壞，依成年人對少年犯性騷擾防治法處有期徒刑6月，可易科罰金。