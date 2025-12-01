他頭套絲襪「闖養老院」性侵76歲婦！　12分鐘後翻牆逃了

▲史金納涉嫌性侵婦人3天後落網。（圖／翻攝當事人臉書、新南威爾斯州警方）



記者吳美依／綜合報導

澳洲新南威爾斯州（NSW）發生駭人事件，31歲男子史金納（Hayden Carl Skinner）翻牆闖入養老院，性侵一名76歲婦人，但今（1）日出庭時，堅持否認加重性侵罪名。

《澳洲新聞》引述法院文件報導，2024年元旦凌晨2點多，受害者因觀賞風景而忘記鎖上陽台門，未料被嫌犯趁機潛入房間犯案。養老院護理人員作證指出，案發後受害者流血又瘀青，「歇斯底里地尖叫」，來不及穿好褲子、半裸逃至走廊求救，「有個男人進來房間性侵我。」

根據受害者當時描述，嫌犯是一名「高大健壯」的男性，身穿帽T、臉上套著絲襪，把她強力壓制住，隨後開始侵犯，「我試著尖叫，但他摀住我的嘴，我想按緊急鈴，但他一直撥開我的手。」受害者兒子表示，凌晨3點半接到養老院來電，趕到醫院時母親相當痛苦，「她說『這太可怕了，我以為他會殺死我。』」

監視器顯示，嫌犯在凌晨2點18分進入院區，2點30分離開，整個過程大約僅有12分鐘。警方在現場採集到史金納的掌印及DNA，很快就在案發3天後逮到人，並發現他在案發前5小時曾因持有毒品被攔檢。

史金納被指控加重性侵罪與非法闖入罪，落網後一直被拘留至今。他1日出庭時承認闖入受害者房間，但不承認加重性侵罪。其辯護律師主張，當事人因毒品債務才闖入尋找財物變賣，並非蓄意性侵。

目前受害者已因其他疾病過世，全案仍在審理中。

