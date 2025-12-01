　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

把15歲男學生騙上床！　澳洲女師「帶娃出庭」認罪了

▲▼剛生小孩！澳洲女師認了「把男高中生」騙上床　還傳鹹濕訊息。（圖／翻攝臉書）

▲凱莉與15歲男學生多次發生性關係。（圖／翻攝臉書）

記者吳美依／綜合報導

澳洲37歲高中女教師凱莉（Karly Rae）被指控與一名15歲男學生多次發生性關係，還試圖說服對方向法官說謊。她上周帶著出生僅8周的新生兒出庭，並且承認多項罪名。

《紐約郵報》等外媒報導，凱莉任職於新南威爾斯州（NSW）紐卡索市（Newcastle）某高中，去年10月在多個地點與未成年學生發生性關係，同月遭到逮捕。她獲得保釋後，多次致電受害學生，企圖說服他在法庭上說謊，因此今年6月再度被捕，但因懷孕二度獲得保釋。

根據檢方說法，凱莉透過Snapchat與Instagram傳送挑逗訊息進行誘騙，「也許我們可以在開學前幽會最後一次，我會帶我的玩具來。」她曾表示透過Snapchat聯絡學生「太誘人了」，被受害者詢問是否應該互相刪除時回覆，「這是我的錯，我會負起全責，你想怎麼做都可以。」

男學生的表親看見師生不當訊息後，立即通知家長，才讓案情曝光。凱莉立即失去教職，儘管她與受害者明明就是師生關係，出庭時卻聲稱不知道對方未成年。

凱莉11月27日帶著僅出生8周的孩子出庭，承認性虐青少年、持有虐童材料、引誘孩童進行非法性行為、蓄意妨礙司法公正等罪名，如今被法官下令不得單獨與16歲以下人員接觸，預計明年3月宣判量刑。外界目前尚不清楚她孩子的生父身分。

ETtoday新聞網提醒您：
尊重身體自主權，發現兒少性剝削，請撥打110、113。

 
11/29 全台詐欺最新數據

404 1 2632 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

本來只唱2首！GD為香港大火臨時改歌單
快訊／警車猛撞公車！　車頭爛了
周三起明顯轉冷「北東雨最大」　高山有望降雪
布魯斯威利後事安排曝光　愛妻公開重大決定
TVBS民調／柯志恩領先3綠委「7至10個百分點」　小幅落後
55歲玉女歌手罕見露面！　「超狂真實狀態」曝光
新車銷量「TOYOTA神車衝破4000輛」！RAV4大改款前

宜蘭詐欺慣犯吳姓男子，2023年間向女網友小瑩（化名）謊稱因缺少匯費，向小瑩借款，小瑩前前後後給出積蓄27萬餘元。之後吳男更以被地下匯兌業者監控為由，逼小瑩拍攝口交影片。小瑩又被騙，但卻沒拿到錢，憤而報警，逮捕吳男。最高法院審理後，將吳男判刑3年8月定讞。

