國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

公園約會「遭移民輪暴」　19歲女揭恐怖過程！副總理：應化學閹割

▲公園。示意圖。（圖／CFP）

▲ 女子在公園遭移民輪暴，男友被迫旁觀。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

義大利羅馬發生恐怖性侵案，一名19歲女子和24歲未婚夫在公園約會時，遭5名北非移民包圍攻擊，女子被強行拖出車外輪暴，男友則被迫在一旁目睹過程，事件曝光後震驚全國。受害者事後道出當晚地獄般的遭遇，歹徒更出言威脅，「敢尖叫就殺了妳」。

《每日郵報》報導，這起事件發生於10月25日深夜，受害女子向警方描述，歹徒用酒瓶砸破車窗，搶走她的手機時，她試圖奪回卻被拖下車。其中一名歹徒威脅，「要是敢尖叫我們就殺了妳」，隨後將她拖到樹林深處，「他性侵我時同夥在旁邊把風，確保沒人經過。」

她的未婚夫也遭歹徒威脅，警告他「如果亂動就殺了你」，但男子仍拚命呼救，成功引起夜間巡邏員注意並通報支援，才中斷這起暴行。

警方已逮捕3名摩洛哥籍嫌犯，其中2人在羅馬郊區夸爾蒂喬洛落網，第3人則在350英里外的維洛納被捕。現場採集到的指紋與其中一名嫌犯吻合，受害女子也從照片中認出其中一人。

一名嫌犯向警方坦承，他們原本打算搶劫這對情侶的手機和現金等財物購買毒品，並承認此前已犯案約12次，主要向當地性工作者勒索金錢。警方正全力追捕其餘在逃共犯。

此案在義大利掀起公憤，副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）發文痛批這起可怕事件，要求對性侵犯實施化學閹割，「光是會議和臉上的紅印記是不夠的，我們必須斬除暴力。」

宏福苑大火「37歲消防員殉職」　女友悲痛發文
台籍網美吃霸王餐慘被關押！接受精神鑑定　監獄菜單曝光
42年居屋單坪破百萬！　「宏福苑」租客簽約26天遇祝融
香港火警死傷慘重！竹鷹架費用僅台灣鋼製1/10　專家憂：台灣
快訊／曾幫黃珊珊站台！徐春鶯羈押禁見理由曝光
快訊／徐春鶯遭羈押　民眾黨發聲

