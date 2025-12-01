渣男騙女匯款27萬　還逼她在車上拍色色片！判3年8月定讞

▲女網友遭詐欺慣犯以兩岸匯兌為由，騙財騙色。（示意圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

宜蘭詐欺慣犯吳姓男子，2023年間向女網友小瑩（化名）謊稱自己在大陸經商，要透過地下匯兌的方式將大陸賺的錢匯入台灣，但因缺少匯費，所以要向小瑩借款。小瑩遭騙，前前後後給出積蓄27萬餘元。之後吳男更以還款為由，約出小瑩，在車上謊稱被地下匯兌業者監控，須證明2人為情侶，逼小瑩在車上拍攝口交影片。小瑩又被騙，但卻沒拿到錢，憤而報警，逮捕吳男。吳男一審遭判刑7年4月，二審因和解獲減輕為3年8月。全案再上訴，最高法院1日駁回上訴定讞。

33歲的吳男犯下多次詐欺前科，遭新北地院判刑3月定讞、也遭宜蘭地院判刑6月定讞。但吳男執行完畢後，仍不知悔改，持續行騙。本案發生於2023年，吳男先在3月間透過網路結識小瑩，到了4月間，吳男就開始自己的詐騙行為。

他謊稱自己在大陸地區工作，有不少積蓄，但回台灣後想透過地下匯兌將大陸積蓄換回，但因缺少匯費，所以想要向小瑩借款；吳男承諾，等收到匯款後，就會償還借款。小瑩遭騙，在當年5月底前，就匯款7次、總計7萬多元給予吳男。

小瑩察覺有異，開始索討借款，吳男承諾還款，並將小瑩約出到自己車上。上車後吳男謊稱，被地下匯兌業者監視，必須證明2人是情侶，對方才願意交出匯兌金額。小瑩認為自己在吳男車上、對方又在附近監視，擔心遭不測，只好答應配合口交，還被吳男以手機拍下影片。當天小瑩又給吳男6000元現金。

但吳男又以各種理由哄騙，讓小瑩再陸續匯款21次，總計她前前後後共29次交出金錢，總數達27萬餘元。一直到當年8月底，小瑩才下定決心報警，揪出吳男惡行。而吳男因另案詐騙他人購買馬桶、投資股票等，檢方一併提起公訴。

一審法院將吳男性侵部分判刑7年4月、詐欺部分判刑1年。其中性侵部分上訴第二審，高等法院審理期間，吳男與小瑩達成和解，高院因此減刑，改判有期徒刑3年8月。全案再上訴，最高法院1日駁回上訴定讞。