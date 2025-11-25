泰達幣糾紛逼2男口交+互吃排泄物...4嫌交保　長髮女惡煞曝光

▲台中一組惡煞集團囚禁人，又逼其中2人互吃排泄物、性交。（圖／中檢提供）



記者許權毅／台中報導

台中一組有竹聯幫背景的集團與4名男子有泰達幣糾紛，竟然將人拘禁，還逼迫其中2名男子互相吃排洩物、性交，眾人甚至錄影作樂，行徑惡劣。案件自7月開始不公開審理，近日已經辯結，預計12月底宣判，法院近日裁定楊男續押，其餘4名同夥10至20萬交保。

台中地檢署調查，彭姓、楊姓等10多人去年11月與5名被害人在西屯區相約交易虛擬貨幣泰達幣，結果交易破裂，楊男等人強押被害5人至北區一間招待所，將人囚禁在此，並且脅迫其中一人將虛擬錢包內1萬3143顆泰達幣，轉至彭男虛擬錢包內，轉賣獲利40萬不法所得。

當日凌晨，眾人還是不滿交易糾紛，開始持皮帶、酒瓶等物，毆打其中2名被害人，並且指示少年去購買保險套、潤滑液，逼迫2名被害人脫光衣服，要求自慰，再要求2人將性器放入對方口內（俗稱69）、以手指放入對方肛門，甚至逼迫互吃排泄物，2人遭毆打不敢不從，還遭眾人圍觀錄影拍照。

▲法院近日裁定本案5名被告，1人續押、4人交保。（圖／中檢提供）



後續，楊等人將5名被害人分別移至別處摩鐵、賓館，並且向家屬勒贖金錢，並且二度逼迫其中在摩鐵內的2名被害人再次自慰、互相口交。有家屬報案後，警方在某賓館救出2名被害人，摩鐵內嫌犯與被害人又轉移至豐原某宮廟，其中一名被害人跳車脫困，另一人在隔天才遭釋放。

細看起訴書，該集團中唯一一名女共犯劉女，涉案情節重大，甚至數次駕車轉移被害人位置，劉女並將被害人手機內SIM卡拔除，換成無法通話之黑莓卡，趁機勒贖5千元。眾人逼迫2名被害人自慰、互相口交時，劉女也在一旁跟著錄影，十分惡劣。台中地檢署依組織犯罪、擄人勒贖、強制性交等罪起訴。

▲唯一一名女被告「瑄瑄」當時錄影作樂。（圖／記者許權毅攝）



台中地院歷經4個多月審理，近日已經辯結，預計12月底宣判。原先遭羈押的劉女、劉男、登男以及許男，法官審酌4人涉案程度，又案件已經辯論終結，交保應能形成拘束力以及心理負擔，命4人10萬至20萬元交保候傳。不過，當中居主導地位的楊男，涉犯共同犯強制性交並對被害人照相、錄影，以及擄人勒贖、3人以上共同犯私行拘禁等罪嫌重大，有多次通緝紀錄，法院認為他有逃亡可能性，裁定延押2月。