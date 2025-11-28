　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／賣京華城土地涉「左手換右手」套利　沈慶京700萬交保

▲▼ 沈慶京700萬交保。（圖／記者劉昌松攝）

▲沈慶京涉將京華城土地溢價賣出，北檢諭令700萬交保。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、黃資真／台北報導

台北地檢署追查京華城土地疑似「左手換右手」，溢價約30億元賣出涉非常規交易案，今（28日）約談威京集團主席沈慶京到案，上午9時許沈到被北機站約談完之後，下午自行到北檢報到。稍早約談結束後北檢認沈慶京涉《證交法》，諭令700萬元交保。

檢方調查，京華城購物中心屬威京集團旗下京華城股份有限公司所有，曾在2019年熄燈前進行4次標售。前3次流標後，最終由威京集團旗下中石化百分百控股子公司鼎越開發以372億元得標，但當時京華城底價為342億元，溢價多達30億元，加上中石化本身是京華城公司最大股東，兩者屬同一集團，外界批評此案疑似「左手換右手」，懷疑是內部交易。

▲▼ 沈慶京700萬交保。（圖／記者劉昌松翻攝）

今年5月檢調為釐清是否涉及非常規交易或特別背信，搜查相關企業，並傳喚22人到案，包括18名被告及4名證人。當時諭令中石化現任董座陳瑞隆200萬交保、中石化前董座林克銘500萬交保、前藍營智庫經濟學者朱雲鵬120萬交保、中石化現任總經理陳穎俊100萬交保、威京集團法務經理陳俊源等人30萬至80萬交保。

威京集團主席沈慶京雖是此案被告之一，且疑似幕後主導，但當時約談因故改為今天，上午9時許沈慶京到北機站約談完之後，下午到北檢報到複訊，下午5時許檢方依違反《證交法》諭令700萬元交保。
 

11/26 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

