轎車遭攔查飄異味！駕駛唾液快篩陽　3人被搜出「20包毒品」

▲中山警方30日凌晨查獲吳姓駕駛毒駕，車上3人均被搜出毒品。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

北市中山分局長安東路派出所員警今（30）日凌晨3時許巡經中山區林森北路時，發現一輛自小客車行跡可疑，且車內飄散濃厚疑似毒品氣味，遂上前攔查。警方在車內查獲駕駛吳男、乘客趙男及廖女3名乘客共同持有安非他命、K他命、依托咪酯煙彈及毒品吸食器。

警網喝令該車朝右轉停靠路邊，警員上前質疑「為什麼沒聽到警方攔停」，吳姓駕駛接受毒品唾液快篩，呈陽性反應，涉嫌吸食毒品駕駛。另外加上車上3人身上均搜出總計20包毒品、吸食器等證物，警方依規定帶回調查，警訊後依涉犯《毒品危害防治條例》移送偵辦。



中山警方表示，這起案件是毒品唾液快篩試劑上路實施滿10天以來，該分局查緝的第3起毒駕案件。警方皆依規定將涉案車輛移置保管，並依法吊扣牌照及吊銷駕照，落實「人車分離」措施，避免毒駕危及民眾安全。中山警方呼籲，毒駕經修法已加重處罰，將嚴厲取締不容寬貸。民眾應遠離毒品，中山警方會持續強化打擊毒品犯罪，維護轄區治安。

