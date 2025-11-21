　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「同國最要緊」賴清德：面對外部威脅社會應一致向外

▲吳厝朝興宮「慈雲吐澤」新匾揭牌，現場掌聲不斷。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲吳厝朝興宮「慈雲吐澤」新匾揭牌，現場掌聲不斷。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

賴清德總統今（21）日前往雲林縣西螺鎮出席地方行程，為西螺朝興宮新匾揭牌並向民眾致意。總統抵達時，地方民代與民眾在現場迎接，行程莊重簡潔，他也逐一與到場人士寒暄。

賴清德致詞時，以近期多次颱風侵襲中南部為開場，提到地方農損與基礎設施修復壓力仍在，並向在場居民表達關心。他也肯定地方社區在災後重建、照顧弱勢與維持公共安全上的努力，強調中央與地方在面對災害時必須保持連結，確保重建工作能更快回到正軌。

賴清德談到國家施政方向時，以「安全、發展、照顧」三項為核心指出，面對外部威脅，國防自主能力攸關整體安全，他強調，「國防並不是軍人的事，而是每一代人的安全來源」，因此政府希望打造「台灣之盾」，並再次重申政府將持續推動國防產業鏈完整化，盼打造更堅實的國安基礎。

談及經濟，他用近年數據做為例證，回溯馬英九政府與蔡英文政府的數據比較，再談到當前股市與所得水準，指出經濟在全球變局中仍持續成長。他表示，當前國民平均所得已逼近四萬美元，全球產業重組的環境中，台灣仍具競爭力，未來政府會持續推動穩定供應鏈、促進產業升級等方向，讓成長成果能更明顯回到民眾生活。

在社會政策部分，賴清德提到育兒補助、托育支持、減稅措施及大專學費補助等項目，強調政策目的在於減輕家庭負擔。他說，在民眾最需要支撐的時候，「國家必須站在旁邊」，這是政府的責任，也是社會政策的初衷，更提到「媽祖沒有黨派，國家也屬於大家」，希望在重大挑戰面前，各界能一致向外，而非向內彼此消耗。

他重申，台灣在當前國際情勢中依然面臨挑戰，各界之間即使有不同立場，「同國最要緊」，社會需要的不是內耗，而是在面對外來威脅時能一致向外。他期盼在各項國政推動上，能獲得更多社會共識。行程最後，賴清德與民眾簡短互動後離開，現場氣氛平實而和緩。

▲吳厝朝興宮「慈雲吐澤」新匾揭牌，現場掌聲不斷。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲吳厝朝興宮回贈賴清德總統媽祖公仔塑雕藝品。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


11/19 全台詐欺最新數據

總統賴清德西螺國防經濟成長社會政策

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！
小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

