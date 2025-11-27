體驗酪梨美味　南瀛天文館攜手大內小農舉辦「大內農村小舖市集」

▲大內農村小舖市集將於11月30日在南瀛天文館賽堤廣場熱烈登場。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

由台南大內高手合作社策劃的「大內農村小舖市集」將於11月30日在南瀛天文館賽堤廣場熱鬧登場，本次市集匯聚大內區代表性農產如酪梨、蜂蜜及各式農特產品與文創選物，並推出深受歡迎的食農體驗活動，包括「酪梨飯糰製作」和「酪梨手工皂DIY」。

活動同時啟動「大內高手小農小舖」線上訂購、線下取貨新型服務，並限量發放消費抵用券，當日首100名加入社群民眾即可獲得，邀請民眾走進天文館，感受大內農業的美味與魅力。

台南市立博物館何秋蓮館長表示，館方長期致力推動在地教育與文化連結，此次攜手大內高手合作社合作，希望親子及遊客除探索宇宙外，也能認識土地能量及特色產業。大內以酪梨為特色農產聞名，地方創生成果與故事能在天文館這公共場域被看見，館方期盼藉由活動讓更多人「看見大內、走進大內、喜歡大內」。

大內高手合作社指出，市集帶來線上訂購與線下取貨服務，讓在地農產更貼近市民生活。體驗活動報名踴躍，兩場DIY名額快速額滿，顯示大內農產獨特吸引力。未來將與天文館繼續合作，規劃更多梯次體驗，讓更多民眾親手體驗土地好物。

活動當日除展售攤位外，首100名加入指定社群的民眾還可獲得小舖消費抵用券，享受超值市集體驗。南瀛天文館邀請全國民眾共襄盛舉，一同逛市集、玩手作、品嚐大內好物，在星空下感受獨特農村魅力。