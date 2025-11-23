南青出擊！台南號召高屏青年委員跨域共創　五大議題打造青年友善新南方

▲「南青出擊」交流活動，三地青年委員分享地方行動經驗，在台南展開跨域對話。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府為推動青年政策更具前瞻性，研考會於21日至22日啟動「南青出擊・跨域青委交流共創」系列活動，號召高雄市、屏東縣青年委員、公部門代表、學者與在地組織齊聚台南，聚焦「青年創業、青年就業、青年成家、公共參與、青年培力」五大核心議題，展開南部跨域青年治理的新篇章。

台南市長黃偉哲表示，青年是城市永續與地方創生的推力。南台灣三地共享文化脈絡與產業基底，更需要把協作網絡拉得更緊。今年台南獲教育部青年署「青年公共事務參與深化計畫」補助，因此以此係列活動為起點，串聯台南、高雄、屏東青年治理能量，打造更具韌性的跨域合作平台，也期待青年以行動參與社會創新，為南部帶來更強的競爭力。

活動首日以「南青交流」專題分享揭開序幕，邀請屏東青年委員、同時也是百大青農的陳右穎談返鄉創業歷程，示範青年如何以創新精神翻轉地方產業；台南青年委員則由崑山科技大學與永康社大葉政忠主任分享教育深耕與志願服務成果。兩地觀點從地方關懷延伸至社會行動，激盪跨域交流的更多可能。

晚間交流晚宴由研考會主委王效文、高雄市青年局局長林楷軒、屏東縣勞青處處長李雨蓁共同出席。三地青年委員與公部門代表在輕鬆氛圍中交換政策推動經驗，為後續跨縣市合作奠下信任基礎。

第二天的「政策交流工作坊」則更聚焦討論青年創業支持、就業環境、成家需求、公共參與機制與青年培力策略。研考會表示，將把本次提出的具體建議彙整納入後續青年政策研擬，並持續擴大跨域合作，深化青年公共參與。

台南青年委員林柏源指出，兩日的參訪與交流從廢校再生、智慧農創到青年創生案例，讓三地青年能以更開闊的視角思考政策藍圖。高雄青年委員郭武嚳也說，與台南、屏東夥伴深入對話，是推動跨縣市合作「真正開始」的契機。

研考會主委王效文表示，台南會持續扮演南部青年合作的領航者。「南青出擊」象徵三地攜手共創的啟動，更彰顯台南推動政策創新的決心。未來將與高雄、屏東共同打造世代共榮、資源共享、方向一致的「青年發展新南方」。