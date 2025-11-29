　
地方 地方焦點

320+1嘉義市城市博覽會官網正式上線　精彩活動搶先看！

▲▼ 320+1嘉義市城市博覽會官網正式上線！精彩活動內容資訊全揭露 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 320+1嘉義市城市博覽會官網正式上線！精彩活動內容資訊全揭露 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「320+1嘉義市城市博覽會」官方網站正式上線，完整公開策展論述、展區活動、全區地圖、行事曆、最新消息等資訊，提前掌握展覽全貌，規劃屬於自己的城市探索旅程。

市長黃敏惠表示，320+1嘉義市城市博覽會本質是一次融合文化傳承與現代創新的城市品牌再造。官網上線象徵著博覽會邁入新階段，激發更多人對嘉義市的關注與想像。無論是在地人、返鄉遊子，或是初次造訪嘉義的遊客，都能透過官網認識這場展覽的多元面向，找到屬於自己的參與方式，體驗「咱 嘉義式」的生活。

文化局局長謝育哲表示，官網提供多元選單，可以快速一覽活動資訊、定位各場館與活動地點，無論是想看開幕大秀、逛主題市集，或是參加主題導覽、走讀、工作坊等活動，都能輕鬆查看及報名。此外，官網也設置了「＋1＋1＋1」小遊戲，除了在玩樂中認識嘉義的重要地標，也有機會抽中大獎(抽獎資訊詳見市博官方社群媒體)。

▲▼ 320+1嘉義市城市博覽會官網正式上線！精彩活動內容資訊全揭露 。（圖／嘉義市政府提供）

本次博覽會的核心由三大主題展區組成，各自呈現嘉義城市發展的不同面向。「共享城市」以嘉義市政府周邊公共空間為主軸，強調「城市由市民共同創造」的核心精神。包括《Wooden Wonders 嘉義市博永續願景館》以木構敘事呈現永續願景；《嘉義大舞台》以文化與節慶活力展演聚焦城市印象；《我們嘉義輪》以年輪概念象徵城市記憶累積；《嘉義大市》則以市集文化連結市民生活。展區以開放式的公共場域，讓每位市民都能成為城市故事的共同書寫者。

「宜居城市」以生活風格與文化深度為核心，呈現嘉義介於自然與人文之間的獨特韻味。展構如《嘉私選物》展現生活美學，《321 Party! 嘉義潮流節》匯聚青年文化與創意能量；《嘉義顯影 KAGI LUTS》以 XR 技術重塑城市影像；《重生 Emergence》與《蒲添生運動雕塑》將自然、雕塑與藝術結合；《諸羅紀：人在・神在・城就在》與《相逢在庭前》以歷史敘事與文化記憶深化城市底蘊。宜居城市從最接近日常的細節出發，凸顯嘉義溫暖、舒適與富含文化層次的生活魅力。

▲▼ 320+1嘉義市城市博覽會官網正式上線！精彩活動內容資訊全揭露 。（圖／嘉義市政府提供）

「摩登城市」則以當代美學、城市創作與青年視角展現嘉義的新風貌。《幸福嘉義》以中央噴水池為核心，透過環形LED、幸福留言與城市影像構築情感舞台；《播放嘉義 WE PLAY+1》以播放清單、桃城限定商品與城市走讀串聯街區創意；《摩登嘉義，就是我的日常風景》以文學、音樂、繪畫描繪嘉義的摩登日常；《嘉義大教室》展出21校、超過500名學子作品，呈現下一代對城市的想像。並結合「2025嘉義市國際管樂節」第33屆盛會，展現嘉義作為「管樂城市」的獨特文化品牌。

「320+1嘉義市城市博覽會」將於12月12日至12月28日隆重登場，誠摯邀請全國民眾親臨嘉義市，一同漫步展區、走進城市、體驗嘉義最真實的故事與魅力。無論你是文化愛好者、親子族群、設計迷或城市探索者，都能在世博中找到屬於自己的精彩篇章。

320+1 嘉義市城市博覽會 展覽資訊

展期｜2025.12.12（五）-12.28（日）
時間｜週一至週四10:00-18:00；週五至週日10:00-20:00
活動地點:嘉義市全區(詳細地圖請至官網查詢)
活動官網：https://chiayicityexpo2025.com/
更多資訊:請關注「320+1嘉義城市博覽會」官方社群媒體
Facebook：https://www.facebook.com/chiayicityexpo2025
Instagram：@ChiayiCityExpo2025

11/27 全台詐欺最新數據

分享給朋友：

嘉義博覽會城市展覽文化活動旅遊資訊2025嘉義

