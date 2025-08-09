　
地方 地方焦點

傳統商圈遇見可愛職人　屏東親子走讀日人潮爆棚

▲屏東市公所與屏東青年志工中心舉辦「職人文化×親子互動」。（圖／屏東市公所提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市公所與屏東青年志工中心於今日(9日)下午2時在中央商圈舉辦以「職人文化×親子互動」做為活動設計概念的「2025屏東國際走讀日系列活動-小小職人秀」，規畫趣味Cosplay與導覽講解帶領民眾走進商圈，認識產業文化，有趣的活動內容，吸引許多人參與，場面相當熱鬧。

▲屏東市公所與屏東青年志工中心舉辦「職人文化×親子互動」。（圖／屏東市公所提供）

「2025屏東國際走讀日系列活動」在中華路台灣銀行前舉辦開幕儀式，結合Cosplay團隊，在商圈內進行角色詮釋與創作展演，打造穿越時空的互動任務挑戰；Cosplayer還進入街區及特色店家進行任務拍攝，與店家互動、拍照留念，期望讓老商圈文化透過創意形式被重新詮釋，為活動提升話題性及可看性。

▲屏東市公所與屏東青年志工中心舉辦「職人文化×親子互動」。（圖／屏東市公所提供）

主辦單位並安排「小小職人走秀活動」，在現場設置人氣票選環節，邀請周邊民眾參與投票，選出最受歡迎角色。參與活動的親子家庭，依照主辦單位總裁風尚職人(布莊裁縫師)、香茗雅藝職人(茶師)、光影時代職人(照相師)、百草良方職人(中藥抓藥師)四大主題，各個拿出看家本領，幫孩子妝扮成小小職人，可愛、唯妙唯肖的模樣，為活動增添不少笑聲。活動當天，市長也特別穿上傳統茶師服裝，親自化身為「香茗雅藝職人」，與小朋友們一同亮相互動，不僅展現親民形象，也呼應活動傳承職人精神的宗旨，贏得現場熱烈掌聲與歡呼。

參與活動民眾表示，「感謝主辦單位規畫這有意義的活動，身為屏東在地人，中央商圈承載著許多年少時的記憶，如今帶著孩子參加活動，不但增進了親子互動時光，共創暑期美好回憶，同時也讓孩子瞭解舊商圈的歷史與文化，體驗職人精神，也認識了中央商圈的魅力與在地特色。」

市長周佳琪表示，以中華路為基軸的中央舊城區商圈，是屏東市重要的採買與生活區域；中央市場更是展現了傳統市場巷弄縱橫交錯、攤位密集、充滿人情味等特色，人家常說『市場是最能體現在地文化的場域』，中央商圈當年的繁華榮景或許不再，但它承載了屏東人許許多多的記憶，值得我們重視及傳承其精神與文化。這回我們透過「屏東國際走讀日系列活動-小小職人秀」，帶領民眾走進中央舊城區商圈，瞭解商圈歷史及文化，也期盼能藉由小小職人體驗活動，讓更多人認識商圈內各行各業特色，體會中央商圈精彩豐富的生態樣貌。

更多新聞
屏東男開車撞機車騎士　酒測飆1.13

林姓男子8日上午騎乘機車行經屏東縣春日鄉七佳村自強一路時，與王姓男子駕駛自小客車發生事故，枋寮警分局獲報派員處理，會同救護人員將受傷的林男送醫，王男酒測值高達值1.13毫克，偵訊後依公共危險罪嫌移法辦。

國道飆速被罰辯標誌不合規　法院實測駁回訴訟

36年前駕照被註銷男遭罰1萬2 法院判撤銷

收賄重判20年！前鄉長又爆「清潔隊職缺賣10萬」羈押禁見

閃光號誌路口釀車禍　警掛警示牌防再出事

