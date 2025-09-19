8米高巨獸來了！紙風車親子劇《燈怪》高雄開演　連3天免費入場

▲8公尺高巨獸來了！紙風車親子劇《燈怪》高雄開演。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

8公尺高燈燈國王現身高雄！中央客委會與高雄市政府合作，攜手紙風車劇團推出全新親子劇《燈怪》，今（19）日起一連三天晚上在高雄市文化中心圓形廣場登場。高雄市長陳其邁邀請大小朋友搭乘大眾運輸工具蒞臨欣賞表演，享受週末親子時光、體驗客家文化之美。

陳其邁表示，《燈怪》親子劇以客語發音，傳承客家文化，包括敬天惜物、守護家園等客家精神；為了保存與發展客家文化，市府更提高客語認證獎金，亦特別感謝中央客委會從112年至今補助將近4億元的預算，挹注高雄客家文化建設與發展。

▲紙風車親子劇《燈怪》高雄開演，連3天免費入場。（圖／記者賴文萱攝）

中央客委會表示，此劇籌備近兩年，以海洋與陸地共生為背景，描繪瓜瓜族及燈怪世代傳承、守護環境的故事。其中最受矚目的焦點是身高8公尺、身長11公尺的「燈燈國王」，歷時一年設計打造，內含五千多個手工機械零件，能移動四肢、張嘴噴氣、展翅、眨眼。

為了傳承客家文化可以吸引更多的家庭，2025客家親子劇《燈怪》除了巨型燈怪，還有15隻呆萌可愛的「瓜族」與「燈族」一同亮相，在瓜族身上都融入了客家圖騰刺繡與設計巧思，成為既可愛療癒又具文化特色創新表現。

演出時，這些人偶角色不僅在劇中與孩子互動，紙風車更將它們可愛的身影製作成大型輸出，觀眾除了欣賞戲劇，也能在現場「打卡拍照」，蒐集15隻可愛角色的身影，留下專屬於《燈怪》的珍貴回憶。

▲▼2025客家親子劇《燈怪》除了巨型燈怪，還有15隻呆萌可愛的「瓜族」與「燈族」一同亮相。（圖／記者賴文萱攝）

在今日的宣傳記者會中，特別安排趣味互動橋段，陳其邁與中央客委會主委古秀妃、紙風車創辦人李永豐與民意代表等人，一起將油甘（餘甘子）擲入燈燈國王口中，並與可愛的瓜瓜族戲偶們一起拍攝大合照，最後更在李永豐的導覽下，一探燈燈國王巨偶的內部結構。

▲《燈怪》高雄場將於9月19日至21日晚上在高雄文化中心-圓形廣場連演三天三場。（圖／記者賴文萱攝）

本劇總編導李永豐表示，《燈怪》的演出，希望孩子能夠遠離手機，有空參加像這種廟會式的、體驗很多人在一起的歡樂；希望小朋友多接觸多元族群，學習本土語言，養成包容的心來面對多變的未來。歡迎大家來看戲，不是客家人、不懂客家話，也絕對沒有問題，在台北的實驗展現出這是成功的。

《燈怪》高雄場將於9月19日至21日晚上在高雄文化中心-圓形廣場連演三天三場，現場免費觀賞，自由入座，歡迎大小朋友前往觀賞。

※2025客家親子劇《燈怪》高雄場演出資訊：

9/19(五) 19:30

9/20(六) 19:00

9/21(日) 19:00

演出地點：高雄市文化中心-圓形廣場