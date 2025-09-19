　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

8米高巨獸來了！紙風車親子劇《燈怪》高雄開演　連3天免費入場

▲▼8公尺高巨獸來了！紙風車親子劇《燈怪》高雄開演，連3天免費入場。（圖／記者賴文萱攝）

▲8公尺高巨獸來了！紙風車親子劇《燈怪》高雄開演。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

8公尺高燈燈國王現身高雄！中央客委會與高雄市政府合作，攜手紙風車劇團推出全新親子劇《燈怪》，今（19）日起一連三天晚上在高雄市文化中心圓形廣場登場。高雄市長陳其邁邀請大小朋友搭乘大眾運輸工具蒞臨欣賞表演，享受週末親子時光、體驗客家文化之美。

陳其邁表示，《燈怪》親子劇以客語發音，傳承客家文化，包括敬天惜物、守護家園等客家精神；為了保存與發展客家文化，市府更提高客語認證獎金，亦特別感謝中央客委會從112年至今補助將近4億元的預算，挹注高雄客家文化建設與發展。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼8公尺高巨獸來了！紙風車親子劇《燈怪》高雄開演，連3天免費入場。（圖／記者賴文萱攝）

▲紙風車親子劇《燈怪》高雄開演，連3天免費入場。（圖／記者賴文萱攝）

中央客委會表示，此劇籌備近兩年，以海洋與陸地共生為背景，描繪瓜瓜族及燈怪世代傳承、守護環境的故事。其中最受矚目的焦點是身高8公尺、身長11公尺的「燈燈國王」，歷時一年設計打造，內含五千多個手工機械零件，能移動四肢、張嘴噴氣、展翅、眨眼。

為了傳承客家文化可以吸引更多的家庭，2025客家親子劇《燈怪》除了巨型燈怪，還有15隻呆萌可愛的「瓜族」與「燈族」一同亮相，在瓜族身上都融入了客家圖騰刺繡與設計巧思，成為既可愛療癒又具文化特色創新表現。

演出時，這些人偶角色不僅在劇中與孩子互動，紙風車更將它們可愛的身影製作成大型輸出，觀眾除了欣賞戲劇，也能在現場「打卡拍照」，蒐集15隻可愛角色的身影，留下專屬於《燈怪》的珍貴回憶。

▲▼8公尺高巨獸來了！紙風車親子劇《燈怪》高雄開演，連3天免費入場。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼2025客家親子劇《燈怪》除了巨型燈怪，還有15隻呆萌可愛的「瓜族」與「燈族」一同亮相。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼8公尺高巨獸來了！紙風車親子劇《燈怪》高雄開演，連3天免費入場。（圖／記者賴文萱攝）

在今日的宣傳記者會中，特別安排趣味互動橋段，陳其邁與中央客委會主委古秀妃、紙風車創辦人李永豐與民意代表等人，一起將油甘（餘甘子）擲入燈燈國王口中，並與可愛的瓜瓜族戲偶們一起拍攝大合照，最後更在李永豐的導覽下，一探燈燈國王巨偶的內部結構。

▲▼8公尺高巨獸來了！紙風車親子劇《燈怪》高雄開演，連3天免費入場。（圖／記者賴文萱攝）

▲《燈怪》高雄場將於9月19日至21日晚上在高雄文化中心-圓形廣場連演三天三場。（圖／記者賴文萱攝）

本劇總編導李永豐表示，《燈怪》的演出，希望孩子能夠遠離手機，有空參加像這種廟會式的、體驗很多人在一起的歡樂；希望小朋友多接觸多元族群，學習本土語言，養成包容的心來面對多變的未來。歡迎大家來看戲，不是客家人、不懂客家話，也絕對沒有問題，在台北的實驗展現出這是成功的。

《燈怪》高雄場將於9月19日至21日晚上在高雄文化中心-圓形廣場連演三天三場，現場免費觀賞，自由入座，歡迎大小朋友前往觀賞。

※2025客家親子劇《燈怪》高雄場演出資訊：

9/19(五) 19:30

9/20(六) 19:00

9/21(日) 19:00

演出地點：高雄市文化中心-圓形廣場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 5343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手
「未來12小時」樺加沙最巔峰狀態　有機會再增強
獨／雙城論壇為何延期　我方嚴審：動物交換防疫卡關、不能提觀光
隋棠反制管委會！她見「聲明1段話」喊老哏了：管理費還是要繳
冒用頭貼造謠放颱風假！警查出有中學生涉案　黃偉哲：絕非小事
台中人氣早午餐熄燈！　結束11年開業時光
釋昭慧反擊了！　自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」
4死車禍！倖存少年是主揪　居酒屋餐敘成「今生最後一聚」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不是綠茶！醫推「1飲品」防癌、抗重金屬：每天1杯就有效

「三高」農場下午2時起休園　清境邊坡築綠色城牆顧羊咩咩的胃

前最美檢察官「首次當伴娘」　淺綠V領禮服曝光！網讚：充滿仙氣

釋昭慧反擊了！　自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

嘉義台82線驚見「粉紅大道」　公路局急關畫面：監視器色階異常

定期定額006208！他猶豫「要不要再買0050」　網曝關鍵：不要分散

鷹架拆完了！台中新光三越拚周末復業　市府曝「最後2關卡」

樺加沙將達生命期巔峰　下半天3地嚴防豪雨

快訊／11縣市豪大雨特報！下到明天　大雷雨轟台東

最美禮生遭捲入螺旋槳雙腳留疤！她曝1原因：別以為我有拿賠償金

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

【板橋電塔夫妻雙屍案】3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

【長大了】湘荷妹妹獨自進遊戲室玩！讓媽去吃飯：我自己可以

【熟悉的Sorry,Sorry】SUPER JUNIOR–L.S.S 登大巨蛋嗨翻全場！

【伯朗大道驚魂】4女遊客騎電輔車　突遭強風吹翻跌進稻田

板橋電塔夫妻雙屍！3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

不是綠茶！醫推「1飲品」防癌、抗重金屬：每天1杯就有效

「三高」農場下午2時起休園　清境邊坡築綠色城牆顧羊咩咩的胃

前最美檢察官「首次當伴娘」　淺綠V領禮服曝光！網讚：充滿仙氣

釋昭慧反擊了！　自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

嘉義台82線驚見「粉紅大道」　公路局急關畫面：監視器色階異常

定期定額006208！他猶豫「要不要再買0050」　網曝關鍵：不要分散

鷹架拆完了！台中新光三越拚周末復業　市府曝「最後2關卡」

樺加沙將達生命期巔峰　下半天3地嚴防豪雨

快訊／11縣市豪大雨特報！下到明天　大雷雨轟台東

最美禮生遭捲入螺旋槳雙腳留疤！她曝1原因：別以為我有拿賠償金

柯文哲昔猛攻「五大弊案」　胡志強挺郝龍斌選黨魁：你都沒回嘴

不是綠茶！醫推「1飲品」防癌、抗重金屬：每天1杯就有效

桃園盃／民安扣倒韓國江北！外隊全淘汰　邱陛詠夢想披中華隊戰袍

大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手

美國隊長走入現實？　美推「智慧紅血球」打造超級士兵

于朦朧墜樓亡…陸警排除刑事嫌疑　八點檔男神發聲：真相不能朦朧

Ozone激動大爆哭！　見台下「感人1幕」哽咽哭一團

屈臣氏最熱賣洗髮精TOP 3公開！韓系品牌大受粉絲喜愛

中信女神「沒能百分之百應援」道歉了！身體亮紅燈：今天狀況不太好

不認識凱思國際　徐巧芯貼「假議題4步驟」嗆王義川：不要耳背好嗎

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

生活熱門新聞

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

釋昭慧反擊了！自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

快訊／樺加沙加速！　最新動向曝

不斷更新／樺加沙顛峰進逼！全台停班課一覽

天佑台灣！　閃過「怪物等級」樺加沙關鍵原因曝

超大樺加沙穩居風王　最新各國路徑一致了

樺加沙又胖了　連2升級風雨擴半台

即／明日高雄是否停班課？市府回應了

更多熱門

相關新聞

新北移工多元文化戲劇巡演9／14啟動

新北移工多元文化戲劇巡演9／14啟動

為推廣多元文化理解與共融，新北市政府勞工局連續11年舉辦「移工多元文化戲劇巡演」。今年再度與「六藝劇團」合作，推出全新互動親子劇《紅心女王的心願之旅》，首場社區演出將於9月14日在新北市立圖書館總館登場，即日起開放線上預約，本活動全程免費，每場社區演出前10天開放早鳥報名，前20名完成報名的小朋友可獲精美小禮物。

女大生認識網友遭性侵！惡狼因這首歌栽了

女大生認識網友遭性侵！惡狼因這首歌栽了

高雄7月豪雨成災　農田流失有救助金

高雄7月豪雨成災　農田流失有救助金

錯誤修法加劇南北失衡！陳其邁再批「新版財劃法」

錯誤修法加劇南北失衡！陳其邁再批「新版財劃法」

下班注意！高雄市5區淹水警戒　左營時雨量灌破53毫米列一級

下班注意！高雄市5區淹水警戒　左營時雨量灌破53毫米列一級

關鍵字：

親子劇高雄市客家文化燈怪文化活動

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

隋棠住豪宅欠11萬管理費！管委會怒寄存證信函

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

賴清德：月薪5萬免繳稅「史上最少」

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

快訊／隋棠反擊了！

新竹5人同車4死「生前畫面曝光」　15歲少年棄友跑回家

樺加沙增強！明有望颱風假？　北市府這樣說

新竹4死驚悚瞬間曝光！車輛高速過彎　甩撞進工地全爛

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

釋昭慧反擊了！自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

更多

最夯影音

更多

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面