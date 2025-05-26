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嘉義藝術節盛況空前！　萬人共度文化狂歡夜

▲▼ 嘉義藝術節圓滿落幕　兩日湧入逾萬人次走入文化公園 文化路夜市人潮擠爆。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉義藝術節圓滿落幕，市府預估兩日湧入逾萬人次。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「2025嘉義藝術節」為慶祝嘉義建城320+1，於5月24日（六）至25日（日）在文化公園盛大舉行，兩天吸引超過3萬人次走入藝文場域，與藝術熱情相遇。在陽光午後的草地上、在星光夜幕的大舞台下，市民與遊客用腳步丈量城市文化、用掌聲回應藝術感動，共同為嘉義的文化力量「+1」。

▲▼ 嘉義藝術節圓滿落幕　兩日湧入逾萬人次走入文化公園 文化路夜市人潮擠爆。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市長黃敏惠表示，文化建設是城市進步的根本，藝術節今年藝術節不只是活動，更是城市向內凝聚、向外對話的機會。今年的嘉義藝術節以「文化嘉藝｜傳統 x 當代 靈魂共振」與「百變嘉藝｜多元 x 跨域 自由狂響」為主題，呈現城市的文化厚度與開放精神，我們要用文化點亮城市，也要用藝術照見未來。」

黃敏惠市長也表示：「我很感動，看到親子席地而坐，聽布袋戲說故事；看到年輕人跟著DJ節奏搖擺；看到民眾跟著劇場歌聲落淚。這就是嘉義市，一座以文化為基底、以藝術為語言的城市。」

第二天活動延續精彩，由本屆藝術節顧問、嘉義人DJ QuestionMark攜手超迷你交響樂團震撼開場，融合爵士、電音與經典旋律，打造一場跨界的視聽盛宴。隨後登場的音樂劇《搖滾芭比》全新中文版音樂會，以演唱會形式詮釋角色靈魂，感動全場、掌聲雷動。

▲▼ 嘉義藝術節圓滿落幕　兩日湧入逾萬人次走入文化公園 文化路夜市人潮擠爆。（圖／嘉義市政府提供）

嘉藝舞台自下午展演不斷，King Cake紐奧良爵士樂團以輕快節奏開場，中正無樂阿卡貝拉以人聲構築音牆，Vardan Amiryan與Happy Curly帶來互動雜耍，四季．紅烏克麗麗營造親子歡樂氛圍，Drag Queen HANNAH漢娜則以自信與張力，點燃多元與包容的現場氛圍。

▲▼ 嘉義藝術節圓滿落幕　兩日湧入逾萬人次走入文化公園 文化路夜市人潮擠爆。（圖／嘉義市政府提供）

文化公園內，不只大舞台與小舞台熱鬧非凡，街頭藝人與互動體驗遍布園區，家庭席地野餐、親子牽手觀演、朋友群聚拍照打卡，讓藝術節成為市民共享的城市記憶與心靈節奏。

文化局長謝育哲表示，今年藝術節的成功落幕，是來自各界藝術團隊、市府同仁、志工與觀眾的共同參與，展現了嘉義市文化推動的實力與韌性。他強調：「藝術不是遠方的事，它就在你我生活裡。我們的目標，是持續用文化打造宜居、永續、具競爭力的城市，這次藝術節，是我們共同努力的成果，也是邁向更好城市未來的起點。」

雖然藝術節落幕，但城市文化的推進不會停下腳步。接下來市府各局處也不斷會有精彩的活動持續推出，而文化局相關主題策展與周邊活動正熱烈籌備中，文化嘉藝的精神不散場、百變嘉藝的創意不打烊，邀請大家繼續鎖定「嘉義+1 We Chiayi」粉絲專頁，一起見證嘉義城市文化的底蘊與韌性！

FB：https://www.facebook.com/WECHIAYI
IG：https://www.instagram.com/wechiayi_culture/

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