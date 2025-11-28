韓國瑜也協助！雲林男遭阿布達比拘3天獲釋　張嘉郡質疑外交部消極

▲台男轉機遭帶走「今晨獲釋」。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者崔至雲／台北報導

一名來自雲林、參加16天旅行團的陳姓男子，24日清晨在阿布達比轉機時被5名武裝人員強行帶走；所幸在外交部及多方協助下，陳男已於當地時間28日凌晨1點已平安獲釋。國民黨立委張嘉郡今受訪時表示，這次連立法院長韓國瑜也出面協助家屬，現在陳男暫住在當地我國外交部處長家，也喊話外交部應更積極。

雲林一對陳姓夫妻23日從桃園機場出發前往中東旅遊，孰料在阿布達比轉機時，陳男突遭5名武裝人員帶走，失聯3天；外交部今表示，我國駐杜拜辦事處連日來積極就本案與杜拜警方、當事人家屬保持密切聯繫。駐處於杜拜時間11月28日凌晨1時30分接獲家屬電告，陳姓國人已獲警方釋放，當事人12月3日仍須回警局報到，以辦理解除旅行禁令。駐處陳處長在凌晨聯繫上陳姓國人後，已先暫將其安置於職務宿舍，並持續提供包括核發後續旅行文件等協助，遭捕的確切原因仍待進一步釐清。

張嘉郡今早受訪時還原當時狀況，當陳男被5名武警帶走時，陳太太非常害怕，在轉機櫃檯就是求助，但是沒有得到任何的協助。陳太太在當地舉目無親、孤立無援，被迫跟著旅行團繼續前往伊斯坦堡。

張嘉郡表示，這對夫妻退休且生活簡單，韓國瑜希望她可以主動協助，她跟陳太太取得聯繫，她也跟外交部聯繫，外交部卻說希望陳太太自己請律師，但阿布達比不是日韓，不是國人常旅遊的地方，陳太太無法自行聘請律師，在她的協助下，外交部聘請律師到當地警局探望陳先生，在杜拜時間凌晨1時把陳先生帶回來，但因陳男身上沒有錢也沒行李，先借住在當地的我國外交部處長家中，陳男的行李跟護照仍被扣押當中，律師須繼續釐清為何陳男會被帶走。

張嘉郡也透露，早上有跟陳太太通電話，陳太太說等跟先生回到台灣，要來當面跟韓國瑜還有她致謝。而張嘉郡也質疑，這涉及國際人權與法律公平程序問題，「假設這是一個誤會，我覺得阿布達比的警方也應該對台灣道歉。」

針對外交部處理方式，張嘉郡也認為可以有更積極的作為，不然家屬慌亂，外交部無法第一時間給具體協助，家屬覺得有點難過、失望。陳太太有說，第一時間外交部只提供些資訊，請其自行聘請律師，手足無措。當地不允許我國駐外人員去警局探望，所以一定要有律師身分才可探望、釐清案情。

