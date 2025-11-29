　
大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸咖啡市場差異大！　專家：「瑞幸來台」幾乎沒影響

▲瑞幸咖啡。（圖／視覺中國）

▲瑞幸咖啡。（圖／視覺中國）

文／中央社

中國最大連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡傳出12月將在台北開首店。行業人士分析，瑞幸的目的是建立全球品牌形象，但對台灣本地市場幾乎不會造成影響，兩岸的咖啡市場差異也大。

杭州意亞食品科技有限公司總經理邱健智投身中國咖啡飲品市場已經十幾年，就他觀察，瑞幸來台幾乎不會影響台灣市場，因它在中國以外送為主，但台灣外送咖啡的需求很有限，因為便利超商就可以買到熱騰騰的咖啡。

台灣有超過1萬4000家便利商店，多數台灣人一天內在便利商店消費的機會很多。相較之下，中國城市的便利商店密度沒有那麼高，而且民眾已經十分習慣餐飲外送。

瑞幸去年在中國打出人民幣9.9元（約新台幣43元）的低價咖啡，潛在對手是星巴克這樣一杯30元左右的咖啡。中國不是沒有介於兩者之間中價位咖啡店，譬如Manner咖啡，但其全國只有約2000間店，影響力遠小於瑞幸以快取店為主的2萬9000家門市。

然而，台灣的咖啡市場價格帶很完整，有精品手沖咖啡、星巴克這樣的連鎖咖啡店，也有中間價位的路易莎、Cama，還有更平價的超商咖啡。從便利性和價格來看，邱健智認為瑞幸到台灣對咖啡飲品價格造成不了太大衝擊。

當前瑞幸也積極在新加坡、馬來西亞和美國開店，邱健智分析，瑞幸台灣展店的目的就是為了「全球品牌化」。有些餐飲公司會在國外的機場開店，但店家數不求多，目的就是打造全球品牌的印象。

不過，瑞幸即將在台北開出的首店究竟會是什麼樣貌還不清楚，也可能不同於在中國大陸的外送店，而單一家店對市場的影響也有限。邱健智說，就讓瑞幸接受市場考驗就好，消費者自己選擇。

他說，台灣的咖啡市場相對於大陸已經很成熟，如果任何一家咖啡業者能夠在台經營成功，就表示市場還有空缺被找到。而中國大陸的人均咖啡飲用量儘管遠低於台灣，但現在的青少年已經開始接觸咖啡，他們的父母則大多不喝咖啡，所以中國市場的成長空間還很大。

根據多家機構和平台業者發布的「2025中國城市咖啡發展報告」，2024年中國人均年飲用數提升至22.24杯；上海人均咖啡消費量約每年50杯。根據國際咖啡組織（ICO）統計，台灣人2023年人均年消費超過180杯咖啡。

