瑞幸咖啡推動重返美國上市　CEO：除保留原名已蛻變全新公司

▲瑞幸咖啡。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

瑞幸咖啡聯合創辦人兼CEO郭謹一近日透露，瑞幸咖啡正積極推動重回美國主板上市進程。對此，瑞幸官方回應，會持續關注美國資本市場，但公司目前對於重返主板上市沒有確定的時間表。

郭謹一日前出席2025年廈門企業家日大會，他提到，幸咖啡成立於2017年，2018年總部落戶於廈門，2019年5月在美國納斯達克上市。2020年公司因財務造假事件從納斯達克主板退市，經過內外部全面徹底的調查和嚴肅處理，事件相關的原股東和團隊徹底退出。

郭謹一指出，大鉦資本作為新控股股東和新管理團隊全面接手，公司重塑了求真務實的企業價值觀，重新打造了業務戰略和發展模式，徹底完成了歷史切割，實現了瑞幸涅槃重生，「可以負責任地說，今天的瑞幸咖啡，除了還保留原來的名字外，已經成長蛻變為一家全新的公司。」

▼瑞幸咖啡2019年風光赴美上市，但後因財務造假被退市。



郭謹一說，隨著歷史遺留問題全面解決、企業經營態勢持續向好，瑞幸咖啡在廈門市委市政府的指導下，正積極推動重回美國主板上市進程，該項工作一旦完成，將成為具有國際影響力的重大事件。

對於重回美國主板上市的具體時間表，瑞幸官方表示，瑞幸咖啡會持續關注美國資本市場，但公司目前對於重返主板上市沒有確定的時間表，「我們現階段的首要任務仍是踐行公司的業務戰略、聚焦發展。」

瑞幸咖啡2019年5月在美國納斯達克上市，以「中國版星巴克」之姿快速擴張，被視為中國新零售咖啡的代表。然而，公司在 2020 年爆發重大財務造假醜聞，承認虛構數十億元人民幣的銷售額，引發市場震盪，並導致瑞幸股票遭美國退市，公司高層改組並展開重整。

▼瑞幸咖啡創辦人陸正耀。（圖／CFP）

