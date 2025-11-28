中國「瑞幸咖啡」傳插旗台灣！財經網美：應該做不起來　曝原因

▲瑞幸咖啡。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾筠淇／綜合報導

先前傳出中國品牌「瑞幸咖啡」12月會登插旗南京復興商圈，財經網美胡采蘋就說，瑞幸咖啡的可以把成本壓得很低，對台灣品牌可能造成很大的威脅，但她的團隊研究了一番後，直言瑞幸咖啡在台灣應該做不起來，「上一個死在台灣的外資品牌叫做新加坡閃電咖啡」。

胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」上發文表示，她其實有點擔心瑞幸咖啡的問題，雖然走代理商模式，但瑞幸咖啡的經濟規模可以把採購、管銷成本壓得很低，「如果中國品牌都透過代理商模式進到台灣，對台灣品牌會是很大的威脅」。

不過，胡采蘋的團隊研究一番後，認為瑞幸咖啡在台灣應該做不起來，因為台灣的咖啡市場非常競爭，連超商都已經用到很不錯的精品豆了，商業豆不可能競爭得了。她也指出，小七、路易莎、星巴克都有多家門市，採購和管銷成本同樣能壓到很低，另外，台灣的牛奶貴，拿鐵的價格則難以壓下去。

胡采蘋的研究員還指出，台灣的便利商店破萬家，其中萊爾富雖門市較少，但其咖啡仍累積一票死忠粉絲，「咖啡在台灣早就是鐵牆鐵壁的市場，代理商很難做。我們研究員還說，上一個死在台灣的外資品牌叫做新加坡閃電咖啡」。

胡采蘋最後說，其實她還是很在意代理商代理中國品牌進入台灣，不過台灣在餐飲業這一塊很難攻破，主因是台灣人太懂吃，且吃得精、重視食安和飲食背後的文化，「不是容易打入的市場」。

值得注意的是，經濟部澄清並沒有核准中國瑞幸咖啡來台投資。至於疑似為代理商的公司，經濟部則指出，該公司以台資名義登記，之後會持續關注是否涉中資疑慮，必要時也會啟動行政調查。