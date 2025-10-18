　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

星巴克出售中國業務　凱雷集團、博裕資本呼聲高

星巴克（圖／視覺中國CFP）

▲星巴克。（圖／CFP）

文／中央社

星巴克中國將出售部分股權，凱雷集團（Carlyle）與博裕資本（Boyu Capital）為目前主要競購買家，被視作首選合作對象；預估10月底將可確認買家。

據金融時報、21世紀經濟報導等媒體報導，凱雷集團、博裕資本為這波星巴克中國部分股權出售主要競購者，目前被視作首選合作對象；不含仍在談判的特許權使用費，星巴克中國業務出售估值約40億美元（約新台幣1220億元）。

知情人士於報導中透露，上週有5家私募股權提交具有約束力的報價，除了凱雷集團、博裕資本外，另還包括紅杉資本、春華資本和方源資本，競購者最終可能組成一個財團，星巴克將保留高達49%股份。

星巴克正在評估競購者改造中國市場供應鏈以及維持與當地合作夥伴關係的能力。星巴克執行長尼柯爾（Brian Niccol）強調，看重競購者在營運、協同與品牌維護方面的能力，不僅僅只看資本。

星巴克對外表示，最近有5家競購者投標，正在加以評估中。這筆交易將為星巴克創造總價值逾100億美元，包括合作夥伴投資、支付給星巴克的特許權使用費與其他等。

報導提到，星巴克傾向於保持在中國業務單一大股東地位，這將有助於幫助其在中國的營運維持原有文化、節奏。7月初一度傳出星巴克僅保留中國業務30%股權，現在傳為保留49%股權，顯示星巴克對於中國市場的看重。

中國市場曾經是星巴克獲利主要來源，由於本土咖啡品牌瑞幸咖啡等在地競爭者崛起，星巴克表現近年下滑。一名匿名消息來源表示，星巴克在中國化營運中還是有提升空間，這也是競購者看好星巴克中國業務的原因。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 2 4069 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「我超幸運！」羅伯斯海景第一排看大谷翔平炸3轟：太震撼
威廉爆閃兵5個月奪獎！妻深夜吐心聲
加熱菸上架首日即下架！　出廠和送審竟不一致
快訊／37歲前韓職選手　直播中墜樓亡
大谷翔平3轟10K讓隊友集體驚呆！史奈爾：我根本做不到哈哈哈
首位華人諾貝爾獎得主逝世　楊振寧享嵩壽103歲
日本簽證費恐漲9倍！台灣免簽還是「要付入境費」　實施時間曝
大谷翔平今天表現完美　釀酒人教頭點出與道奇差距：輸在細節
輸給小S！陳漢典半夜「真實反應全被截圖」　25字超有愛：有看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

首位華人諾貝爾獎得主逝世　楊振寧享嵩壽103歲

星巴克出售中國業務　凱雷集團、博裕資本呼聲高

何立峰與貝森特通話　中美同意盡快舉行新一輪經貿磋商

第19屆台商論壇提出8項倡議　兩岸250人聚焦「聯拓市場、智啟未來」

聯大第2758號決議「明確否定台灣自決」　趙世通：是一中原則鐵規矩

中共官媒點名5家台灣企業　為「心戰大隊」提供支援

中共軍委副主席何衛東被開除黨籍軍籍　涉嚴重職務犯罪、數額巨大

深圳14歲男生刺死同班女同學　聽到「死刑」才下跪求饒

金價太貴了！陸年輕人愛上「租黃金」結婚　7天租一套不到千元

海基會：隨時準備好與對岸恢復制度性聯繫

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

小S奪主持人獎！淚謝大S鼓勵　獻給S媽：也許能填滿她心裡的洞

BLACKPINK深夜抵高雄！　Lisa超萌探頭打招呼

Lulu緊摟陳漢典！和吳宗憲走紅毯　他告白：主持最大獎就是黃路梓茵

女兒為親爸竟推開正宮媽　她連擋3次防守也攔不住

棒棒堂合體奪「實境節目主持人」　感言大超時...陶晶瑩虧：真的沒在怕#星光雲REELS

首位華人諾貝爾獎得主逝世　楊振寧享嵩壽103歲

星巴克出售中國業務　凱雷集團、博裕資本呼聲高

何立峰與貝森特通話　中美同意盡快舉行新一輪經貿磋商

第19屆台商論壇提出8項倡議　兩岸250人聚焦「聯拓市場、智啟未來」

聯大第2758號決議「明確否定台灣自決」　趙世通：是一中原則鐵規矩

中共官媒點名5家台灣企業　為「心戰大隊」提供支援

中共軍委副主席何衛東被開除黨籍軍籍　涉嚴重職務犯罪、數額巨大

深圳14歲男生刺死同班女同學　聽到「死刑」才下跪求饒

金價太貴了！陸年輕人愛上「租黃金」結婚　7天租一套不到千元

海基會：隨時準備好與對岸恢復制度性聯繫

管媽哭了？為海研預算懇求藍白　竟遭網友惡搞「沒出息」

悍將感恩會／球員、球迷角色自由切換　「邦迷」劉承佑：乖乖排隊

賓賓哥自掏腰包！「出動十多台挖土機」救援花蓮　見屋主哽咽求助出手了

「我超幸運！」羅伯斯海景第一排看大谷翔平炸3轟：太震撼

40年老透天「屋主重新拉過線」心動想入手！苦主勸退：都是話術

主播突請假！親回：絕對不是因為玩《寶可夢傳說 Z-A》…遊戲剛開賣

威廉爆閃兵5個月奪獎！妻深夜吐心聲：沒發生你就不會從繁忙工作中回家

酒駕PO罰單喊「殺小」！極惡累犯開BMW逆衝　幼園女師慘被撞死

加熱菸上架首日即下架！石崇良喊追業者責任：送審樣本與出廠不同

泰女毒蟲「在法院人間蒸發」！爬拘留室通風口脫逃　14歲兒接應

林智勝首登金鐘獎ㄆㄧㄚˇ嘴　羞喊：不好意思，第一次來

大陸熱門新聞

中共官媒點名5家企業　為「心戰大隊」支援

陸14歲少年殺同學！聽到死刑才下跪求饒

正妹直播主「開包裹爆炸」毀容　雙眼腫剩一條線

清華自研「玉衡」晶片登《自然》 全球首款亞埃米級光譜成像技術問世

他赴陸賣蚵仔煎26年！走遍3百多座城市

首位華人諾貝爾獎得主逝世　楊振寧享嵩壽103歲

中共軍委副主席何衛東被開除　涉嚴重職務犯罪

聯大第2758號決議「明確否定台灣自決」　

超氣！花大錢買「原裝進口」建材　拆箱竟是Made in China

156.47克拉！　陸培育鑽石打破世界紀錄

陸「一口價金飾」漲價！多人瘋搶

回收熱！男子變現2kg金條「淨賺百萬」

羅文嘉：一貫道信眾別再赴陸　對岸疑有名單

海基會：赴陸被捕一貫道信眾已達10人！

更多熱門

相關新聞

中國整治電動車、鋰電池內捲　學者：很困難

中國整治電動車、鋰電池內捲　學者：很困難

中國電動車和鋰電池等產業，因產能過剩、削價競爭引起官方重視，要求整治「內捲式競爭」。然而，學者認為要整治「很困難」，由於中國政府與市場邊界不清的體制依舊，短期內被官方點名整治的產業將有所改善，但內捲情況長期仍會一再發生。

萬聖節不搗蛋！小北百貨「現煮咖啡」大杯買一送一

萬聖節不搗蛋！小北百貨「現煮咖啡」大杯買一送一

波賽樂澄清沒有討厭兄弟：就像迪士尼電影

波賽樂澄清沒有討厭兄弟：就像迪士尼電影

星巴克 × miffy聯名系列好粉嫩

星巴克 × miffy聯名系列好粉嫩

坐星巴克「吃整桌麥當勞」國中生慘公審！網吵翻

坐星巴克「吃整桌麥當勞」國中生慘公審！網吵翻

關鍵字：

星巴克內捲競爭咖啡出售瑞幸瑞幸咖啡

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陳偉霆曬超音波照官宣得子！　情定大陸超模何穗

金鐘獎／小煜台上哭了！獎獻大兒子

快訊／國健署下令8品項加熱菸「未標尼古丁含量」即刻下架

金鐘獎／小S痛哭「S媽傳催淚訊息」！

快訊／靳珩隧道凌晨驚見「水進來了」

傳大同釋出中山北黃金地　力拚輝達落台北

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

太魯閣鏡頭君掛了！　立霧溪堰塞湖溢流淹進靳珩隧道

小S憋不住了！逼問Lulu「陳漢典GG尺寸」

金鐘獎／小S奪獎全場哭翻！評審主任曝「壓倒性勝利」關鍵：不是因為大S

太魯閣立霧溪堰塞湖「今昔照片」曝光！　驚人差別全傻眼

大谷史詩級演出！道奇前進世界大賽

金鐘獎／小S復出這天「長相超像大S」！一票網友認證

金鐘獎／大S帶著最美笑容現身螢幕！台下全看哭

叫賣哥突約大牙見面「有事想請妳幫忙」

更多

最夯影音

更多
羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋
小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面