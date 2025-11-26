社區新保全是「23歲新鮮人」　他酸白念大學！大票1原因嗆爆

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

大部分的社區都會請保全或管理員，有網友表示，他的社區最近換了一位新保全，得知對方才23歲又是大學畢業，讓他超納悶，「23歲就來幹保全？那念大學有啥貼文曝光後，底下一面倒幫新保全說話，認為保全不偷不搶又穩定，還有人笑稱這才是提早看清現實、直接「少走三、四十年彎路」，話題引發討論。

原PO在PTT的Gossiping版問卦「23歲來幹保全？」說他住的社區又換了一個新保全，一問驚呆「竟然是大學畢業生，23歲」，忍不住疑惑「23歲就來幹保全？那念大學有啥用？人生就這樣了？」

結果，底下網友幾乎清一色持反對意見，直言現在大學學歷普及，出社會大家薪水也差不多，與其高工時被操，不如選個相對輕鬆、能滑手機、看股票、準備國考的工作，「說不定人家家產，月收租都比你年薪高」、「出來薪水都一樣，那有些人會選輕鬆的做」、「我認識幾位老人當保全都嘛在看股玩股。」

也有不少人猜測，這位年輕保全說不定是家裡有房收租、或單純出來體驗人生，「說不定人家家裡很有錢，只是出來體驗社會而已，通常父母逼的」、「以前老闆兒子就是保全，晚上跟他去海派喝完，再買大腸包小腸送過去給他。」還有網友表示，「說不定一邊工作一邊準備國考」、「不偷不搶，出來工作還要被嘴。」