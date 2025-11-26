　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

社區新保全是「23歲新鮮人」　他酸白念大學！大票1原因嗆爆

▲▼保全,警衛,物業。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

大部分的社區都會請保全或管理員，有網友表示，他的社區最近換了一位新保全，得知對方才23歲又是大學畢業，讓他超納悶，「23歲就來幹保全？那念大學有啥貼文曝光後，底下一面倒幫新保全說話，認為保全不偷不搶又穩定，還有人笑稱這才是提早看清現實、直接「少走三、四十年彎路」，話題引發討論。

原PO在PTT的Gossiping版問卦「23歲來幹保全？」說他住的社區又換了一個新保全，一問驚呆「竟然是大學畢業生，23歲」，忍不住疑惑「23歲就來幹保全？那念大學有啥用？人生就這樣了？」

結果，底下網友幾乎清一色持反對意見，直言現在大學學歷普及，出社會大家薪水也差不多，與其高工時被操，不如選個相對輕鬆、能滑手機、看股票、準備國考的工作，「說不定人家家產，月收租都比你年薪高」、「出來薪水都一樣，那有些人會選輕鬆的做」、「我認識幾位老人當保全都嘛在看股玩股。」

也有不少人猜測，這位年輕保全說不定是家裡有房收租、或單純出來體驗人生，「說不定人家家裡很有錢，只是出來體驗社會而已，通常父母逼的」、「以前老闆兒子就是保全，晚上跟他去海派喝完，再買大腸包小腸送過去給他。」還有網友表示，「說不定一邊工作一邊準備國考」、「不偷不搶，出來工作還要被嘴。」

11/24 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

鐵路警察人力5年減16%　台鐵：1個月內盤點一等站保全需求

鐵路警察人力5年減16%　台鐵：1個月內盤點一等站保全需求

台鐵今年至11月中已發生14起暴力事件，立委質疑旅客增加，但鐵路警察卻減少16%，要求台鐵應增設保全。台鐵公司表示，目前除台北站、高雄站已設保全外，也已針對全台特等站、一等站盤點增設保全需求，預計1個月內盤點完成。

想離職該提早多久說

想離職該提早多久說

外送員最低時薪245元　律師點出1關鍵

外送員最低時薪245元　律師點出1關鍵

剛開完刀還躺病床！她被逼「臥床上班」

剛開完刀還躺病床！她被逼「臥床上班」

查跨年夜房價！他驚「賺1天抵4個平日」

查跨年夜房價！他驚「賺1天抵4個平日」

