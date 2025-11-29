妹子「半年飛日本5次」被同事關切！大票嘆：國旅5次才誇張

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者彭懷玉攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

許多台人愛飛日本玩，有女網友表示，自己半年內為了追星和購物，快閃日本5次，被同事關心「怎麼每個月都在出國」，還被嫌很誇張，讓她忍不住上網求問，這樣到底算不算太過分。貼文引發熱論，多數人紛紛挺原PO，「十分合理且正常，嫌少了」、「很普通啊，我半年去9次。」

原PO在PTT的WomenTalk板發問「半年去日本5次，算很誇張嗎？」文中表示，她週末打算請假，結果被隔壁同事「關心」怎麼每個月都出國，被說很誇張。

她就透露，自己這半年確實幾乎月月飛日本，「6月福岡、7月立川、8月東京、9月北海道、10月橫濱」，清一色都是為了演唱會或活動安排的快閃追星行程，順便來一趟輕旅行買東西。她忍不住納悶，「我覺得滿普通的吧？國旅不也是週末來回，有到很誇張嗎？」

貼文一出引發討論，不少網友替她緊張，「這樣會被日本海關盯上」、「短期連續出入境很容易被警示。」但也有網友表示，實際經驗是追星客、研究或工作需求飛來飛去的旅客很多，只要講得出來要看哪一場演出、做什麼事，海關其實見怪不怪。

還有人分享自己一年去日本六、七次甚至十多次，仍覺得普通，強調關鍵是有沒有錢、有沒有假、會不會影響到別人，同時點出「大多數人不是沒錢，而是沒假」、「追星正常，之前有三個月每週飛的經驗」、「6年總共去了超過100次也沒被海關盯上，怎麼有人在嚇人？」

也有網友直嘆，「比國內旅遊便宜」、「國旅住宿比人貴、牙刷還要自己帶、短短一段路一堆測速照相，我出國玩就好」、「有錢就可以，難道要國旅？」「半年國旅五次才誇張。」