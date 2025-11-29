打字會特別分「的／得／地」嗎？他記不起來...正確用法曝光

▲原PO不太會分「的／得／地」。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

打字時，會不會留意有無錯字，還是覺得只要看得懂即可？近日有網友發文表示，他實在難以記得「的」、「得」、「地」的用法，所以他有個朋友就常常糾正他，現在的人在打字時，會特別區分要用哪個字嗎？貼文曝光後，引起討論。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「現在打字會分的/得/地？」為標題發文，提到他雖然能分清楚在、再，也可以分清楚應、因，但他就是難以記得「的」、「得」、「地」的用法，所以平時打字都一律選用「的」。

原PO觀察到，他身邊的朋友也沒有特別在分「的」、「得」、「地」，唯獨其中一個朋友常常糾正他，所以當他要傳訊息給對方時，他都會先問ChatGPT，以確保自己沒有用錯字，現在的人還會區分要用哪個字嗎？

貼文曝光後，網友紛紛回應，「用台語講會比較好分」、「我會分但我不會解釋」、「的和得很好分，的和地就不太好分」、「會區分的/得，但不會用地」、「我自己練習寫小說也是很猶豫，『地』好像太文學，文謅謅甚至做作感」、「的／得我有時會分不清，會混用」。

根據教育部重編國語辭典修訂本，「的」置於形容詞後，如「美麗的風景」；也可置於副詞後，此時同「地」，如「慢慢的走」。「得」用於動詞、形容詞後，例如「跑得快」、「美得冒泡」。「地」則用在副詞之後，此時同「的」，如「好好地玩」。