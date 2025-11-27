「共學計畫」是投資詐騙　女遭詐50萬後配合警釣出車手

▲▼ 嘉警偵破不肖詐團假藉投資「共學OO計畫」詐財案 。（圖／嘉義縣警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

詐騙態樣層出不窮，嘉義縣警察局中埔分局近期偵破不肖詐團假藉投資「共學OO計畫」詐財案，被害人A女於臉書(FB)社群網路平臺瀏覽點擊廣告貼文並加入假網站FlowDot註冊會員，嗣後詐欺集團不斷以話術慫恿誘騙A女加入「共學OO計畫」，聲稱透過協助推廣影片上架，即可將獲得流量變換現金，惟須交付「推廣成本」；A女面交新臺幣50萬元「推廣成本」後，未獲得收益驚覺有異，故向警方求助。

該局獲報後立即成立專案小組，請A女與詐欺集團相約面交新臺幣80萬元並配合警方實施誘捕偵查。經該局員警分別前往現場埋伏，當場查獲港籍面交車手並同步攔查逮捕監控手，搜索查扣新臺幣80萬元、流量計畫營業所得稅(面額80萬元) 1張、高鐵票票根1張、工作手機3支、車輛1台、護照1本及不法所得新臺幣6300元等相關證物，全案依刑法詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌移送偵辦。

為擴大民眾關注反詐議題及提升民眾識詐意識，嘉義縣警察局於今(27)日辦理「打擊詐欺犯罪成效破案記者會」，結合嘉義縣114年10月份詐欺情勢分析報告，彰顯該局打擊詐欺集團決心與作為，亦向縣民宣導防詐意識重要性，提升縣民識詐意識，守護民眾財產安全。

在打擊詐欺犯罪部分，114年該局執行3波全國同步打擊詐欺行動專案及114年1至10月份查緝集團詐欺成效共查獲詐欺集217團1284人，查扣不法利得總值2億1,910萬5,185元。



攔阻詐欺件數部分，統計114年1至10月份則有149件、8,404萬0,124元，較 113年同期增加14件、631萬0,568元。

在詐欺犯罪發生趨勢部分，根據打詐儀錶板分析，嘉義縣今年10月份詐欺案件受理數218件，財損金額新臺幣2,697萬0,237元，與114年9月份數據相比較，受理件數增加13件(+6.34％)、財損金額減少3,156萬4,398(-53.92％)；

另以行政區統計，民雄鄉(31件)、水上鄉(23件)、朴子市(22件)、太保市(22件)、中埔鄉(16件)為高發地區；以詐騙手法分析，則以「網路購物詐騙」詐騙計89件最多(占40.82%)、「假交友(投資詐財)」詐騙計21件次之(占9.63％)、「色情應召詐財」詐騙計19件再次之(占8.71％)，網路購物詐騙案件已有明顯竄升趨勢，位居高發案類冠軍，惟投資詐騙（含假交友投資）在財損部分依然位居各類手法首位，占財損總額64.01％，提醒民眾投資前務必謹慎

查證，切勿輕信不實廣告，以免誤墜詐騙陷阱！

警察局長李權哲也提醒民眾慎防各類詐騙手法，近期已有詐騙集團利用普發現金一萬元消息，寄發假簡訊或提供連結，誘騙民眾填寫個資或盜取個人帳戶資料，也提醒民眾務必慎防小心，如有可疑訊息應立即撥打165或110查證。

警察局除持續積極查緝車手、水房，並溯源追查核心成員、瓦解詐欺集團外，亦將加強與轄內金融機構、民間企業、社團、宗教團體、社區組織合作，共同防禦詐欺犯罪，並整合最新反詐資訊，針對不同族群進行識詐宣導，加強民眾識詐知能，守護縣民財產安全！