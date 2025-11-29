台南好young耶誕跨年29日開跑　南科童樂太空站6千人High翻

▲黃偉哲市長南科考古館送小熊氣球，6千人次親子太空站High翻耶誕跨年開跑。（記者林東良翻攝，下同）
記者林東良／台南報導
「2026台南好young」耶誕跨年系列活動29日下午盛大啟動！首場「南科童樂太空站」親子活動於南科考古館熱鬧登場，香蕉先生絕活功夫大球秀、馬戲藝術家JAMA多元雜耍技藝輪番轟炸，詼諧互動逗翻全場大小朋友，歡笑聲響徹雲霄。
市長黃偉哲親自到場分送可愛小熊氣球，市議員陳碧玉共襄盛舉，主辦單位新聞及國際關係處估計逾6千人次民眾參與，現場人潮爆滿氣氛超High。
黃偉哲市長表示，系列活動從11/29起連續6週，包含3場親子太空站與3場大型演唱會，直至12/31跨年倒數迎接2026！首發三場親子趴分別11/29南科考古館、12/6佳里體育公園、12/13東區時代公園，邀國內超人氣蘋果劇團、如果兒童劇團、豆子劇團坐鎮，搭配街頭藝人表演、闖關遊戲、手作體驗，讓全家老少盡情狂歡。黃市長自信爆棚：「如果台南說第二，誰敢說第一？」卡司保證亮眼，歡迎全國民眾來追星逛街。
演唱會陣容超猛，12/20搖滾耶誕演唱會（永華市政中心西側廣場）、12/27南瀛草地音樂會（新營南瀛綠都心公園）、壓軸12/31台南好Young跨年演唱會（永華市政中心西側廣場），黃偉哲特別提醒跨年夜落周三，下班族直奔市府廣場保證驚喜。新聞及國際關係處指出，今年台南獲「全球百大目的地故事獎」、「亞洲8大最佳旅行地」、「亞洲十大街頭美食城市」，誠邀遊客深度玩轉文化美食之旅。
親子太空站活動一覽：12/6（六）13:00-16:30；佳里童話太空站（佳里體育公園）：如果兒童劇團《布萊梅樂隊》、Kid’s泡泡派對、小丑彥彥互動秀、鄭湧蒼扯鈴特技秀、闖關遊戲、限量羊毛氈皂手作（12:55服務台領限量券）
12/13（六）13:00-16:30；南紡童趣太空站（東區時代公園）：豆子劇團《沙漠巫婆》、氣球頑童Summer、楊元慶溜溜球秀、葉爸爸與葉霏霏親子互動秀、闖關遊戲、限量羊毛氈皂手作（12:55服務台領限量券）
演唱會時間表：
12/20（六）搖滾耶誕演唱會（永華市政中心西側廣場）
12/27（六）南瀛草地音樂會（新營南瀛綠都心公園）
12/31（三）台南好Young跨年演唱會（永華市政中心西側廣場）
加碼「2025台南購物節」抽獎，50元起抽百萬Toyota全電動車，至2026/3/1止，追溯7/1發票登錄，涵蓋市場夜市商圈新化年貨大街。5次「月月抽」獎金滿載，3C家電、露營設備、住宿券齊發，每月現金8萬元、壓軸88萬元，買菜逛夜市採年貨皆有機會！
黃偉哲市長強調，台南耶誕跨年從2場擴張6場，創意經費雙贏，誠邀全家來台南嗨跨年，6千人首場僅開胃菜，後續更精彩！
