　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南好young耶誕跨年29日開跑　南科童樂太空站6千人High翻

▲黃偉哲市長南科考古館送小熊氣球，6千人次親子太空站High翻耶誕跨年開跑。（記者林東良翻攝，下同）

▲黃偉哲市長南科考古館送小熊氣球，6千人次親子太空站High翻耶誕跨年開跑。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2026台南好young」耶誕跨年系列活動29日下午盛大啟動！首場「南科童樂太空站」親子活動於南科考古館熱鬧登場，香蕉先生絕活功夫大球秀、馬戲藝術家JAMA多元雜耍技藝輪番轟炸，詼諧互動逗翻全場大小朋友，歡笑聲響徹雲霄。

▲黃偉哲市長南科考古館送小熊氣球，6千人次親子太空站High翻耶誕跨年開跑。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲親自到場分送可愛小熊氣球，市議員陳碧玉共襄盛舉，主辦單位新聞及國際關係處估計逾6千人次民眾參與，現場人潮爆滿氣氛超High。

▲黃偉哲市長南科考古館送小熊氣球，6千人次親子太空站High翻耶誕跨年開跑。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，系列活動從11/29起連續6週，包含3場親子太空站與3場大型演唱會，直至12/31跨年倒數迎接2026！首發三場親子趴分別11/29南科考古館、12/6佳里體育公園、12/13東區時代公園，邀國內超人氣蘋果劇團、如果兒童劇團、豆子劇團坐鎮，搭配街頭藝人表演、闖關遊戲、手作體驗，讓全家老少盡情狂歡。黃市長自信爆棚：「如果台南說第二，誰敢說第一？」卡司保證亮眼，歡迎全國民眾來追星逛街。

演唱會陣容超猛，12/20搖滾耶誕演唱會（永華市政中心西側廣場）、12/27南瀛草地音樂會（新營南瀛綠都心公園）、壓軸12/31台南好Young跨年演唱會（永華市政中心西側廣場），黃偉哲特別提醒跨年夜落周三，下班族直奔市府廣場保證驚喜。新聞及國際關係處指出，今年台南獲「全球百大目的地故事獎」、「亞洲8大最佳旅行地」、「亞洲十大街頭美食城市」，誠邀遊客深度玩轉文化美食之旅。

▲黃偉哲市長南科考古館送小熊氣球，6千人次親子太空站High翻耶誕跨年開跑。（記者林東良翻攝，下同）

親子太空站活動一覽：12/6（六）13:00-16:30；佳里童話太空站（佳里體育公園）：如果兒童劇團《布萊梅樂隊》、Kid’s泡泡派對、小丑彥彥互動秀、鄭湧蒼扯鈴特技秀、闖關遊戲、限量羊毛氈皂手作（12:55服務台領限量券）

12/13（六）13:00-16:30；南紡童趣太空站（東區時代公園）：豆子劇團《沙漠巫婆》、氣球頑童Summer、楊元慶溜溜球秀、葉爸爸與葉霏霏親子互動秀、闖關遊戲、限量羊毛氈皂手作（12:55服務台領限量券）

演唱會時間表：
12/20（六）搖滾耶誕演唱會（永華市政中心西側廣場）
12/27（六）南瀛草地音樂會（新營南瀛綠都心公園）
12/31（三）台南好Young跨年演唱會（永華市政中心西側廣場）
加碼「2025台南購物節」抽獎，50元起抽百萬Toyota全電動車，至2026/3/1止，追溯7/1發票登錄，涵蓋市場夜市商圈新化年貨大街。5次「月月抽」獎金滿載，3C家電、露營設備、住宿券齊發，每月現金8萬元、壓軸88萬元，買菜逛夜市採年貨皆有機會！

黃偉哲市長強調，台南耶誕跨年從2場擴張6場，創意經費雙贏，誠邀全家來台南嗨跨年，6千人首場僅開胃菜，後續更精彩！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 9832 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／新北退休校長登玉山失聯　擴大搜尋中
《信號》資深男星癌逝！　抗癌3年不敵病魔
小鬼42歲冥誕！峮峮曬1照疑洩思念
熊害京都也淪陷！　「4國語言」立牌警告觀光客
台男阿布達比獲釋　「6天食宿、返台機票」妻要外交部買單
學生問「會打來嗎」　賴清德：2027中國會做好準備不是要動手

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

災後關懷善循環不間斷　台南市黨部發行《台南本土種》第二集

嘉義市智慧停車系統落後　議員喊話一個月內規劃示範區

台南北區長興生態寵物公園29日啟用　免費狂犬病疫苗+七合一限量搶

小額貸款詐騙猖獗　朴子分局警銀連線加強宣導防範

台南好young耶誕跨年29日開跑　南科童樂太空站6千人High翻

媽祖行動光明燈「亮」相　台中交通局+樂成宮守護行人夜間安全

台南消防蔡國保大隊長推自助互助　新化婦宣分隊攜手防火

南消後甲消防分隊捐血日同步CPR教學　現場示範哈姆立克救命術

光華附幼八分鐘馬拉松耐力賽創舉　百位親子起跑家長感動落淚

花蓮森林護管員甄試！首日體能測驗　40人應試8人未過關

Tpark 72,600坪宜居複合城

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

宏福苑28日早狀況

炎亞綸落淚談「關係突然消失」　自責「疏忽友情」想聯絡卻遭冷回

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

鑽好市多貨架「露乳拍照」把自己賣掉！網黃2人組到案：一時興起

宏福苑惡火今早累計94死！　76傷11人是消防員

災後關懷善循環不間斷　台南市黨部發行《台南本土種》第二集

嘉義市智慧停車系統落後　議員喊話一個月內規劃示範區

台南北區長興生態寵物公園29日啟用　免費狂犬病疫苗+七合一限量搶

小額貸款詐騙猖獗　朴子分局警銀連線加強宣導防範

台南好young耶誕跨年29日開跑　南科童樂太空站6千人High翻

媽祖行動光明燈「亮」相　台中交通局+樂成宮守護行人夜間安全

台南消防蔡國保大隊長推自助互助　新化婦宣分隊攜手防火

南消後甲消防分隊捐血日同步CPR教學　現場示範哈姆立克救命術

光華附幼八分鐘馬拉松耐力賽創舉　百位親子起跑家長感動落淚

花蓮森林護管員甄試！首日體能測驗　40人應試8人未過關

災後關懷善循環不間斷　台南市黨部發行《台南本土種》第二集

民歌50高峰會最終場有驚喜！　于台煙宣布上船開唱...沈文程也來了

香港宏福苑大火仍「200人情況未明」　 保安局：不排除還有遺體

嘉義市智慧停車系統落後　議員喊話一個月內規劃示範區

出國順便燙染「2、3千搞定」！他傻眼台灣要5千　一票有感點頭

退休校長登玉山後四峰失聯　搜救人員圓峰山屋山域搜尋

空巴召修令波及台灣虎航　明天8架次日韓班機延後飛

2025 Lyst Q3熱門單品TOP10！泰勒絲求婚洋裝成爆款　樂福鞋稱霸秋冬主場

童年也遇火災「油氣不斷爆炸」！　女星樂瞳痛心：全家人宛如逃難

航空公司砸錢拍短劇！電商、飲料廣告來了…平台揭殘酷：觀眾只給1秒

【土地公傻眼】萌娃提「小耶穌」大人笑翻：這阿彌陀佛餒

地方熱門新聞

基隆自來水竄汽油味！居民漱口被嗆吐

新莊快樂公園今啟用　侯友宜：打造全齡共融休憩場域

新樓醫院兩院區視訊同步聖誕點燈傳承160年光明精神

即／高雄透天厝今晨火災　女看護被救出發抖落淚

台南勞工局雙獲健康平等獎+海報銅獎職場平權身障就業獲衛福部肯定

搶救國道客運！TPASS 2.0+加碼上路和欣快閃台南再送優惠

2025美國賽車節全球頂尖車手齊聚台南感受極限飄移衝擊

台南市動保處聯手警方掃黑非法犬貓繁殖場重罰涉案人

大里農會歡慶105周年　樂捐霧峰警120萬提升裝備

Mia C'bon酒趣生活節南紡開跑300款葡萄酒限定展聖誕必備

台南教育大豐收教學卓越獎2金2銀家將臉譜防災課程閃耀全國

20多歲男女逆向撞碎機車　騎士瞬間失憶

全台溫泉小旅行　買行程送「喔熊」限定隨行杯

光華附幼八分鐘馬拉松耐力賽創舉百位親子起跑家長感動落淚

更多熱門

相關新聞

南科園區10年首見國際級飯店　萬楓最快2028年營運

南科園區10年首見國際級飯店　萬楓最快2028年營運

南科旅宿市場首度迎來國際級飯店進駐，萬豪集團旗下「萬楓酒店（（Fairfield by Marriott））」在善化區正式動土，預計最快2028年完工營運。該飯店位於南科核心區，規劃地上11層、共有168間客房，在地表示，將形成群聚效應，吸連鎖品牌卡位。

太平洋縱谷馬拉松開跑　肯亞好手包辦男女冠軍

太平洋縱谷馬拉松開跑　肯亞好手包辦男女冠軍

紅崴半程馬嘉年華開跑！破千跑者湧入運動＋觀光更健康

紅崴半程馬嘉年華開跑！破千跑者湧入運動＋觀光更健康

台南「六安好室」動土　165戶估2028完工

台南「六安好室」動土　165戶估2028完工

台南市府公布南科教育量能：多校可供選擇、預留校地再擴建

台南市府公布南科教育量能：多校可供選擇、預留校地再擴建

關鍵字：

台南好young耶誕跨年開跑南科太空站

讀者迴響

熱門新聞

邱澤、許瑋甯愛兒Ian正面照曝！

公公「握身分證披濕被」葬身宏福苑　媳婦：他真的好聰明

謝震廷再失聯！遭緊急通報：看到人請馬上報警

邱澤、許瑋甯婚禮！兒子Ian也來了

李靚蕾斷開王力宏...久違現身美成這樣！

濱崎步上海演出被鍘！堅持獨自上台「對空席開唱」

楊丞琳缺席許瑋甯婚禮！昔「退追爆閨蜜情鬧翻」

「張君雅小妹妹」結婚了！

女店員上班被撞死！7秒致命瞬間畫面曝

AV女優當小三　悄悄引退消失

桃園某高中驚傳學生墜樓！警方回應了

學測剩50天！高三女學生墜亡　爸媽哭曝生前狀況

愛女服藥昏睡！媽進房發現弟弟在侵犯她

路透：中國觀望2028大選　暫緩武統威脅

陸男星成毅拍戲「吊鋼絲重摔頭著地」！　劇組發聲了

更多

最夯影音

更多
Tpark 72,600坪宜居複合城

Tpark 72,600坪宜居複合城
邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

宏福苑28日早狀況

宏福苑28日早狀況

炎亞綸落淚談「關係突然消失」　自責「疏忽友情」想聯絡卻遭冷回

炎亞綸落淚談「關係突然消失」　自責「疏忽友情」想聯絡卻遭冷回

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面