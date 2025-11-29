男開車險撞人！街頭吵架「口齒不清還飄怪味」　毒駕露餡被逮

記者鄧木卿／台中報導

台中市27歲徐姓男子日前開車差點撞上1名巴西籍男子，2人當街發生爭吵，警方到場發現徐男語無倫次，身上散發出愷他命燃燒後的濃厚氣味，且眼尖發現車內有「喪屍煙彈」依托咪酯，經施予唾液毒品快篩，果然是陽性反應，當場帶回偵辦。台中警方統計，8天已取締14件毒駕，禁止上路以免危害民眾。

▲▼台中警方8天取締14件毒駕，遏阻開車上路。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局第五分局員警獲報有一起行車糾紛，在制止雙方爭吵中發現，徐男說話含糊不清，一下子說要找「朋友」，一下子「路人」，東西放「車上」，但聽起來像「身上」，身上還飄出濃厚毒味。

警方取得徐男同意後施予唾液快篩試劑，果然呈現陽性反應，依違反「道路交通管理處罰條例」第35條規定，可處3萬至12萬元罰鍰，車輛當場移置保管並吊扣駕照1至2年，落實「人、車分離」，預防毒駕危害，全案依毒品罪嫌送台中地檢署偵辦，並追查公共危險罪犯行。

台中警方表示，從20日起出動1313名警力，在101處車流匯集及聯外重要交通節點攔檢，讓「快篩上線、毒駕再見」，8天共取締14件毒駕，呼籲民眾切勿僥倖以身試法，警方對毒駕行為絕不姑息，將持續強化執法力度，遏止不法。