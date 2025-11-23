北市男違停慘了！車內殘留Ｋ安非他命粉末　唾液快篩驗出安毒

▲北投警方使用毒品唾液快篩試劑逮捕一名毒駕男子。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

交通部最新修正的「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」日前上路，新制強化取締毒駕，並正式導入「毒品唾液快篩試劑」、北市北投分局在新制第一天即查獲首起毒駕案件。警方表示，關渡派出所於21日深夜執行擴大臨檢，晚間23時在知行路發現一輛自小客車未熄火、斜向違規停放在路中。警方上前攔查時，注意到車輛中控台有不明白色粉末，遂取得駕駛同意後先以毒品檢驗試劑檢測，結果呈現K他命陽性反應。

警方接著使用警政署新配發的「毒品唾液快篩試劑」施測，唾液檢驗結果再度呈現安非他命陽性。員警當場依《道路交通管理處罰條例》第35條告發並扣車，以避免駕駛持續開車危害公共安全；至於刑法公共危險罪部分，警方將待駕駛尿液鑑驗結果出爐後，再移送士林地檢署偵辦。

警方說明，唾液快篩採用口腔採集方式，不會造成疼痛或不適，試劑均為一次性獨立包裝，使用後即依規定銷毀，民眾無須擔心衛生或重複使用問題，可安心配合。

北投警方強調，民眾施用毒品已危害健康，毒品影響下仍駕車上路，更對其他用路人造成極大風險。警方防制毒駕的決心不分日夜、假日，呼籲民眾切勿心存僥倖，以免觸法害己害人。

