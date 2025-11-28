　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

韓地勤見「Republic of China」變臉討簽證　台代購公審網吵翻

▲桃園機場,桃園國際機場,中秋連假前人潮,機場。（圖／記者彭懷玉攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者彭懷玉攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有網友在濟州島機場遇到的不愉快經歷，他說自己要飛往首爾，可地勤人員看到台灣護照後，突然一秒變臉，要求他飛往首爾需要簽證，讓他忍不住拍下對方發文抱怨。貼文曝光後，兩派網友瞬間吵翻，一邊認為地勤不專業、誤判證件；另一邊則批原PO「玻璃心」、「把自己當世界中心」，戰火一路延燒。

粉專「一百五」近日轉發後一則Threads貼文，「濟州島國內線地勤不確定『Republic of China 是否需簽證』，打電話確認後，列印登機證。此舉引發台灣人（韓國代購帳號）不滿，偷拍地勤照片，發網砲轟。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

該代購帳號表示，當時地勤看到台灣護照後一秒變臉，要求他飛首爾要出示簽證，他當場回應「台灣不需要簽證」，但對方依舊回答「要。」接著發生的畫面讓他很傻眼，「暴力對待我的護照，從頭到尾一頁一頁翻，翻完了打給同事，打完了就列印登機證給我……一句不好意思我搞錯了都沒有。」

原PO說，原本地勤笑臉迎人，「可能看到 Republic of China 一秒變臉……」他忍不住開批，「員工教育這麼差勁，台灣不需要簽證不是一天兩天的事，哇塞韓劇韓女的嘴臉第一次親眼看見」、「你真的丟你們國家臉，不專業、態度惡劣。」

貼文引發議論，就有人也傻眼，「訓練沒做好，確實不就是他們問題嗎。」但更多網友認為，原PO偷拍地勤公審的行為不太妥當，「可以抱怨服務，偷拍就不ok」、「喜歡把自己當成世界中心的多的是，明明可以好好講，卻要公審別人把自己的人格底線降成鼠輩XD」、「人家沒同意你錄影拍照，你沒被發現已經很好運了。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 2 6779 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／19歲騎士闖紅燈　女上班路上變亡魂
台中甜點名店遭車撞爛！　肇事者躲4天不出面
宏福苑1558萬房「內部照曝光」　網看傻：發生什麼都不知道
快訊／台鋼雄鷹60人名單出爐！　5人不續約、4人待評估
詹惟中後悔不已！女兒日本民宿遭抵制　「沒算到有此劫」
快訊／轉機被帶走！　台男遭拘杜拜原因曝光
「9秒得9分」逆轉！　創史上最神奇絕殺秀

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

嫁來台灣4個月領普發1萬！被要求「承認中華民國」中配：做不到唷

轉機返台「1原因無法搭」　她長知識！一票人傻：再便宜也不敢買

韓地勤見「Republic of China」變臉討簽證　台代購公審網吵翻

國道清水服務區奪獎「祭3天優惠」　持發票免費換冰

背叛台積電！「羅唯仁75歲身價20億」律師：有必要嗎？　網曝1原因

爽吃免錢便當！大學生曝1招「每學期省7000元餐費」　內行狂點頭

台23線小天祥路段路面施工！11 ∕28至12 ∕5每整點放行10分鐘

輻射冷卻發威「日夜溫差達10度」　下周二再降溫雨變多

陸上強風鄉鎮燈號12月上路　屏東滿州1年狂吹195天

粉紅超跑12月南下高雄遶境　市府比照演唱會首發「50元平安券」

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

宏福苑起火影片

宏福苑27日早鷹架大批掉落

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

姊姊爆哭弟弟看到笑出來　雙胞胎日常：互看對方好戲

購物節狂潮來襲！限時優惠到滿額門檻，消費真相一次搞懂／不管啦！給我錢EP164完整版

海產為父捐肝：做了子女該做的事！　見他消極治療「立好遺書」狠撂重話

美國白宮國民兵2人遭槍擊亡！　兇嫌是「阿富汗移民」 川普怒：絕不容忍

嫁來台灣4個月領普發1萬！被要求「承認中華民國」中配：做不到唷

轉機返台「1原因無法搭」　她長知識！一票人傻：再便宜也不敢買

韓地勤見「Republic of China」變臉討簽證　台代購公審網吵翻

國道清水服務區奪獎「祭3天優惠」　持發票免費換冰

背叛台積電！「羅唯仁75歲身價20億」律師：有必要嗎？　網曝1原因

爽吃免錢便當！大學生曝1招「每學期省7000元餐費」　內行狂點頭

台23線小天祥路段路面施工！11 ∕28至12 ∕5每整點放行10分鐘

輻射冷卻發威「日夜溫差達10度」　下周二再降溫雨變多

陸上強風鄉鎮燈號12月上路　屏東滿州1年狂吹195天

粉紅超跑12月南下高雄遶境　市府比照演唱會首發「50元平安券」

農業金字招牌閃耀！花蓮表揚74位模範農民　見證逆境中創輝煌

黑豹旗／屢次化險為夷！羅東高工4比2力退美和　闖4強續刷隊史最優

關稅收入爆增！　川普喊：可能「完全取消」所得稅

川普、高市20分鐘「機密通話」細節曝！　日本否認美勸別挑釁北京

快訊／台中男泡澡昏迷搶救　家屬嚇到換氣過度「一起送醫」

大谷翔平參戰！　蔡其昌坦言經典賽要贏不容易：但棒球是圓的

嫁來台灣4個月領普發1萬！被要求「承認中華民國」中配：做不到唷

快訊／待轉起步被撞死！19歲騎士闖紅燈害命　她上班路上變亡魂

轉機返台「1原因無法搭」　她長知識！一票人傻：再便宜也不敢買

陸配「6改4」恐衝擊健保？　石崇良：從公平正義來看須審慎思考

【陸地上不可隨便給親親噢】萌妹對人魚帥哥「飛吻+比心」

生活熱門新聞

YTR開出超稀有大谷球員卡　估破百萬美元

冬季風暴可能爆發　鄭明典：台灣或被掃到

醫曝10大傷腎食物　第1名台灣人超愛喝

外國球員用大同電鍋煮白飯　「2舉動」台人急喊錯

周末高溫直逼30℃　轉雨時間點出爐

台粉專笑香港惡火像「無限城」　道歉7字又被炎上

泡麵湯「別沖馬桶」　環保局曝3大嚴重後果

日本9天「沒看到陸客」卻見台人超扯一幕

原音與現代聲響交織花蓮FaliFali

禾馨怡仁「年底要收場」　大票媽媽們淚崩

今冬「霸王級寒流」重現？　鄭明典曝罕見巧合

「打免費FaceTime」他收到5700元帳單　原因傻眼！

快訊／熱帶低壓生成！估明早增強為「洛鞍」颱風　日本發烈風警報

新北小學老師爆霸凌學生！　踢桌痛罵、禁吃午餐

更多熱門

相關新聞

「又見台人丟臉一幕」怕被日本人笑　她不敢罵！網吵翻

「又見台人丟臉一幕」怕被日本人笑　她不敢罵！網吵翻

「不要給台灣丟臉！」一名女網友在日本旅遊，前方台灣女旅客如廁完出來，原PO進去後竟發現「馬桶座上全是尿液」，噁得她差點當場抓人理論，但怕日本人看到爭執場面會嘲笑，她只咬牙清理乾淨。文章引發網友熱議，「到底是多自私的人啊」、「會不會不是她，是前一個」。

2025全球10大乾淨機場！桃園機場勇奪第9

2025全球10大乾淨機場！桃園機場勇奪第9

深度汶萊 × 趣玩沙巴　跨國海島旅遊首選

深度汶萊 × 趣玩沙巴　跨國海島旅遊首選

日本9天「沒看到陸客」卻見台人超扯一幕

日本9天「沒看到陸客」卻見台人超扯一幕

「肉償抵餐」台女網美簽證過期　恐遭驅逐

「肉償抵餐」台女網美簽證過期　恐遭驅逐

關鍵字：

濟州島台灣護照機場簽證旅遊出國首爾地勤

讀者迴響

熱門新聞

某女中生晚自習墜樓不治　父母痛哭

中國人沒了！日燒肉老店「撐不下去」 1照曝真相

YTR開出超稀有大谷球員卡　估破百萬美元

徐若熙傳將加盟軟銀　合約超過2億

八點檔女星車禍毀容花500萬重建　十餘次手術換回新生

關渡王遺孀開700萬賓士墜海亡　死訊震驚黑白兩道

宏福苑惡火83死　今早9時將完成爆破

賴清德偷改文章　徐巧芯：總統擔當在哪裡

罕見翻車紀錄！南亞科又爆4386.6萬違約交割　刷上市今年最大

冬季風暴可能爆發　鄭明典：台灣或被掃到

醫曝10大傷腎食物　第1名台灣人超愛喝

她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導

台男轉機遭帶走「今晨獲釋」　妻子曝現況

男自撞路樹亡警代接手機：他不能上班了

即／香港宏福苑火增至83死

更多

最夯影音

更多
香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵
香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

宏福苑起火影片

宏福苑起火影片

宏福苑27日早鷹架大批掉落

宏福苑27日早鷹架大批掉落

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面