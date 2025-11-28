韓地勤見「Republic of China」變臉討簽證　台代購公審網吵翻

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者彭懷玉攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有網友在濟州島機場遇到的不愉快經歷，他說自己要飛往首爾，可地勤人員看到台灣護照後，突然一秒變臉，要求他飛往首爾需要簽證，讓他忍不住拍下對方發文抱怨。貼文曝光後，兩派網友瞬間吵翻，一邊認為地勤不專業、誤判證件；另一邊則批原PO「玻璃心」、「把自己當世界中心」，戰火一路延燒。

粉專「一百五」近日轉發後一則Threads貼文，「濟州島國內線地勤不確定『Republic of China 是否需簽證』，打電話確認後，列印登機證。此舉引發台灣人（韓國代購帳號）不滿，偷拍地勤照片，發網砲轟。」

該代購帳號表示，當時地勤看到台灣護照後一秒變臉，要求他飛首爾要出示簽證，他當場回應「台灣不需要簽證」，但對方依舊回答「要。」接著發生的畫面讓他很傻眼，「暴力對待我的護照，從頭到尾一頁一頁翻，翻完了打給同事，打完了就列印登機證給我……一句不好意思我搞錯了都沒有。」

原PO說，原本地勤笑臉迎人，「可能看到 Republic of China 一秒變臉……」他忍不住開批，「員工教育這麼差勁，台灣不需要簽證不是一天兩天的事，哇塞韓劇韓女的嘴臉第一次親眼看見」、「你真的丟你們國家臉，不專業、態度惡劣。」

貼文引發議論，就有人也傻眼，「訓練沒做好，確實不就是他們問題嗎。」但更多網友認為，原PO偷拍地勤公審的行為不太妥當，「可以抱怨服務，偷拍就不ok」、「喜歡把自己當成世界中心的多的是，明明可以好好講，卻要公審別人把自己的人格底線降成鼠輩XD」、「人家沒同意你錄影拍照，你沒被發現已經很好運了。」