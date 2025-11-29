日本流感「1、2週後恐再創紀錄」！林氏璧：赴日務必加強防護

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

日本流感大流行，前台大醫師、旅日達人林氏璧更新狀況，目前每個機關都超過50人，「5週前每家醫療機構平均通報患者數為3.26人，上週37.73，現在已經增加到51.12人的高點了。」他指出，台灣目前疫情稍降，但日本持續上升，近期赴日旅客務必加強防護，因 1、2 週後日本很可能再創新紀錄。

林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」表示，根據日本國立健康危機管理研究機構的資料顯示，截至 11 月 23 日的一週內，全國 3000 多家醫療機構共通報 19 萬 6895 人流感患者，「是前一週的 1.35 倍」，平均每家從 37.73 人暴增到 51.12 人」，且比去年提早約一個月進入高峰。

各都道府縣中，以宮城 89.42 人、福島 86.71 人、岩手 83.43 人等地最為嚴重，「有 39 個都道府縣超過警報的 30 人，地圖上一片紅通通。」

林氏璧指出，日本這週的曲線已逼近去年大流行高點，「接下來 1～2 週有機會再創新紀錄」，因為今年高峰在日本年假前到來，學校尚未全面停課，傳播風險更高。他提到，K 分支確實與本季疫苗病毒株不完全匹配，但英國研究顯示，疫苗仍能使兒少急診、住院風險下降 72–75%，成人也有 32–39% 的保護力。

至於台灣的情況，目前已經脫離流行期，「今年台灣流感疫苗施打比去年同期踴躍，而前一波流感已經明顯下降，所以即使不用做正式研究我們大概也可以合理推測，今年的疫苗對K分支這個變種病毒還是有一定效果的。流感病毒本來就會一直變異，不需要太過擔心。」最後，他提醒近期赴日旅客務必注意通風、佩戴口罩、勤洗手等防護措施。