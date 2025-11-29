宏福苑「菲傭肉身護3月大幼主」　加護病房搶命

▲Rhodora Alcaraz事發數天前才來港工作。（圖／香港01，下同）

大埔宏福苑週三（26日）發生五級大火，造成多人死傷。其中特別引發關注的是，一名媽媽、3個月大的女嬰和剛到香港上工的菲律賓籍看護，一起受困火場，最後由消防隊救出，3人送往加護病房治療。有認識這位媽媽的網友表示，三人的狀況目前穩定。

媒體報導，菲籍看護 Rhodora Alcaraz 幾天前才來港工作，事發時她和雇主一家、以及才3個月大的小女嬰一同受困屋內，Rhodora 一路緊抱著小寶寶，直到消防人員趕到把他們救出。Rhodora 之後由救護車送往基督教聯合醫院治療，目前仍在加護病房觀察。

不過有網友表示，自己認識這位媽媽。對方回憶，當時是她一直抱著女兒，「後來一直想辦法讓寶寶少吸一點濃煙，就把寶寶先放進衣櫃裡」，消防人員破門進屋後，是媽媽趕緊提醒，女嬰還在衣櫃裡，才由消防抱著嬰兒撤離。

至於這位外籍看護，網友形容「真的很倒楣，她到雇主家不到24小時就遇上這場大火，對她的遭遇真的很不捨」。目前媽媽、寶寶和看護3人都還在加護病房接受治療與觀察，情況大致穩定，「大家都希望她們趕快好起來，早日出院」。

